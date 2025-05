Recruté pour près de 60 millions d'euros l'été dernier, Michael Olise n'a pas mis longtemps à convaincre au Bayern Munich. Meilleur passeur de Bundesliga, l'ailier français s'est rendu indispensable sous les ordres de Vincent Kompany en un temps éclair.

Michael Olise a impressionné au Bayern Munich. Il y a des joueurs qui impressionnent dès le premier contrôle. D'autres qui mettent du temps à s'adapter, à apprivoiser l'exigence. Michael Olise (23 ans), lui, n'a pas attendu pour montrer toute l'étendue de son talent et se rendre indispensable.

Acheté pour près de 60 millions d'euros, l'ailier français a fait son trou en un temps record au sein du club allemand, qui sortait d'une première saison blanche depuis douze années et qui poursuit sa reconstruction après une décennie faste.

Olise indispensable

Derrière Harry Kane, aucun joueur n'est plus incontournable que le Bleu dans le secteur offensif. Alors que Kingsley Coman, Serge Gnabry et Leroy Sané se sont battus pour avoir une place dans le onze de départ de Vincent Kompany, l'ex-joueur de Crystal Palace a fait de l'aile droite sa chasse gardée, à l'image d'un certain Arjen Robben avant lui ou d'un Franck Ribéry dans le couloir opposé. «Je ne suis pas Arjen ou Franck, je suis Michael» , a d'ailleurs affirmé le principal intéressé en cours de saison. Un point sur lequel il a parfaitement raison.

Là où le duo «Robbery» semait la zizanie grâce à sa percussion, à sa capacité à mettre le feu aux latéraux adverses, Olise affiche beaucoup plus de cérébralité dans son jeu. Son maître mot ? L'efficacité. Calme, juste et d'une lucidité rare dans les 30 derniers mètres, le Bavarois est le joueur qui a touché le plus de ballons dans le dernier tiers du terrain en Europe cette saison. 48 par match en moyenne. C'est mieux que Lamine Yamal et Ousmane Dembélé, deux joueurs en concurrence pour remporter le Ballon d'Or 2025.

Meilleur passeur de Bundesliga

En termes de statistiques, Olise a bien noirci sa feuille pour ce premier exercice chez le Rekordmeister : 16 buts et 20 passes décisives en 49 matchs. Un rendement plus équilibré et plus flashy que ceux proposés par le Néerlandais et le Français, un tantinet plus âgé, pour leur première saison au Bayern : Robben (25 ans) affichait un bilan de 23 buts et 6 passes décisives en 37 matchs tandis que Ribéry (24 ans) culminait à 19 buts et 12 passes décisives en 46 matchs. Désormais, c'est la régularité que le meneur de jeu devra aller chercher.

Une chose est sûre : il prend le bon chemin. Avec 17 offrandes au compteur, il va s'offrir le titre de meilleur passeur de Bundesliga pour sa première saison à moins d'une ultime prestation légendaire avec le Bayer Leverkusen de Florian Wirtz, bloqué à 13 unités. Plus fort encore, il donne l'impression d'avoir la tête sur les épaules et de ne jamais trop en faire. Du feu dans les jambes mais de la glace dans les veines au point de se demander s'il est vraiment ce joueur inexpérimenté qui n'a connu que Crystal Palace avant de faire le grand saut dans un club de renom.

Une belle marge de progression

«Olise est devenu l'un des joueurs les plus importants de l'équipe cette saison. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut considérer comme acquis lorsqu'il s'agit de la première année en Bundesliga et à ce niveau» , a souligné son entraîneur, mi-avril. Une déclaration qui a précédé trois matchs en championnat durant lesquels Olise a réussi la performance de marquer et de faire marquer lors de chacun d'eux. Des prestations qui pourraient d'ailleurs lui permettre de se mêler à la discussion pour le titre de meilleur joueur de Bundesliga.

Une saison proche de la perfection. Proche, seulement, car Olise a montré une petite faiblesse dans les moments plus chauds. La seule équipe contre laquelle il n'a pas été décisif en championnat ? Le Bayer Leverkusen. Malgré ses 5 buts pour sa première participation à la Ligue des Champions, il a été bien plus effacé lors de la double confrontation contre l'Inter (1-2, 2-2). Presque normal pour un joueur qui a encore tout à prouver et qui a bien l'intention de monter en puissance au cours des prochaines années.

