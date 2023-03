Au lendemain de son arrivée à la tête du ministère des Sports, à quelques mois du démarrage de la Coupe du monde Qatar-2022, Yankhoba Diatara a été la cible d'attaques non fondées quant au choix porté sur lui par le chef de l'État Macky Sall.

Tous le prédestinaient à un avenir incertain à la tête du sport sénégalais. Sans raison. Sans lui accorder, ne serait-ce qu'un temps de maturation ou d'acclimatation au poste. Sa première victoire a été sa diplomatie managériale consistant à se faire représenter par son prédécesseur lors des matches amicaux de l'équipe nationale et une invitation d'honneur à la Coupe du monde.

"Au Qatar, nos chambres seront côte à côte’’, avait-il lancé à son grand frère Matar Ba.

Le ministre Yankhoba Diatara avait également annoncé qu'il serait le ministre de tous les sports et le supporter de toutes les disciplines.

Six mois après sa nomination, les résultats se suivent, se succèdent et se ressemblent avec, à la clé, des trophées.

Le bal a été ouvert par la bande à Alseny Ndiaye et le Beach Soccer. Puis, c'était au tour de Dame Fall et les Lions du Skate Roller Game. Ensuite, l'équipe de handball qui saisit l'occasion de la réception de la Can de la discipline à Dakar Aréna pour décrocher une 4e place synonyme de qualification à la Coupe du monde.

L'équipe nationale de football, malgré la blessure de Sadio Mané, a vaincu le signe indien d'une absence de 20 ans au second tour de la phase finale de la Coupe du monde. Les dames confortent leur suprématie à l'Ufoa/A. Les Lions du football local décrochent leur premier titre à Alger, après 11 ans d'absence. Les U20 font scintiller leur première étoile à la Can de la catégorie, après trois finales successives manquées en 2015, 2017 et 2019.

Avec le ministre des Sports Yankhoba Diatara, la mayonnaise de la baraka semble avoir bien pris.

"Bâtir la performance, mon crédo", dixit Diatara

Ces performances ont pu être réalisées grâce à un management hors pair. Depuis l'arrivée du ministre Yankhoba Diatara, les prises en charge des athlètes sont réglées d'avance. Les Lions du basket-ball ou les Lionnes du football ne dormiront plus dans les aéroports, faute d'avion. Les primes des équipes sont prises en charge intégralement avant le déplacement.

Interpellé sur sa méthode de travail, il lâche : "En plus de la confiance et du soutien indéfectible du chef de l'État que je remercie vivement, mon leitmotiv, c'est de bâtir la performance. Et pour cela, il faut d'abord que les conditions soient au point. Et cela va de la préparation à la compétition en passant par l’organisation. C'est un tout et un travail d'équipe." Non sans manquer de dédier ces trophées au chef l'État qui a impulsé la vision gagnante de la politique sportive nationale.

Poursuivant, Yankhoba Diatara indique que la performance, c'est aussi la mise en œuvre de l'instruction du chef de l'État qui leur demande d'être plus proche des populations. "C'est pour cela que, pour bâtir la performance, nous misons aussi sur les infrastructures sportives de qualité et aux normes. Mieux, elles doivent être à proximité des populations, afin de favoriser l'éclosion des talents au bénéfice du sport", indique le ministre des Sports.

C'est à cet effet qu'il a rassuré les populations de la poursuite en mode ‘’Fast track’’ des chantiers déjà entamés et annoncé la construction de 26 nouveaux complexes sportifs départementaux.

En tout cas, le Sénégal, dans le cadre du sport, est sur une bonne pente. Et la lourde tâche de conforter cette suprématie continentale repose désormais sur les épaules des U17 qui entrent en lice très prochainement dans la compétition en Algérie.

En football, impossible n'est plus sénégalais.

AMADOU FALL