L’Association nationale des bijoutiers du Sénégal demande une audience en vue de s’entretenir avec le chef de l’Etat sur la relance du secteur.

Dans une lettre adressée au président de la République, elle juge nécessaire de lui faire part des difficultés de la bijouterie sénégalaise, un pilier de lutte contre le chômage.

Il s’agit du problème d’approvisionnement en matières premières (or, argent), du quota de bijoutiers de l’or exploité par les entreprises minières promis par le chef de l’Etat depuis 2013, de l’appui aux maîtres bijoutiers pour lutter contre le chômage et participer à la formation des jeunes, de la relance de la production locale et du fonctionnement du comptoir d’achat d’or.