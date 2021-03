Le coordonnateur du Forum civil, Birahim Seck interpelle à nouveau le ministre des Pêches et de l’Economie maritime, Alioune Ndoye sur le dragage de la brèche de Saint-Louis. ‘’Monsieur le Ministre Alioune Ndoye vous (votre Ministère) avez initié un dragage douteux, après avoir décidé de supprimer des spécifications techniques relatives à la sécurité et à l'entretien des travaux. Vous avez mis en danger tous les pêcheurs, en particulier ceux de Guet Ndar, ainsi que les populations de Saint-Louis’’, lit-on dans la note qu’il lui a adressé, hier.

‘’Vous engagez une sérieuse responsabilité sur d'éventuels morts au niveau de la brèche, qui ne serait plus du fait de la nature, mais, du fait de négligence ou d'incompétence. Monsieur le président de la République a pourtant été averti, depuis le 9 juin 2020, sur les pratiques du Ministère de la Pêche, dans la conduite de l’appel d'offres en procédure d'urgence et de ses conséquences’’, a-t-il ajouté. Non sans annoncé qu’il parlera d'argent prochainement.

Il faut rappeler que les travaux de dragage et de balisage de la brèche de Saint-Louis sont à l'arrêt, car l'entreprise chinoise, en charge des travaux, a plié bagages. En effet, elle juge insuffisante l'enveloppe de 7 milliards F CFA pour réaliser les travaux, alors qu’elle a été attributaire du projet à la suite d'un appel d'offre international. De son côté, le ministre Alioune Ndoye a tout simplement ‘’marqué toute sa déception’’, avant de résilier le contrat. Pour rappeler, la brèche a fait plus de 480 morts depuis son ouverture en octobre 2003.