Le 12 septembre dernier, la rencontre Côte d’Ivoire-Mali a été arrêtée à cause de l’inondation de l’aire de jeu survenue après de fortes pluies. Dans un courrier accablant adressé à la Fédération ivoirienne de football (FIF) et relayé par le journaliste Osasu Obayiuwana, les experts en pelouses de la Caf, Pro-Pitch, ont expliqué le dysfonctionnement du système de drainage en pointant du doigt ‘’l’accumulation des algues’’, elles-mêmes conséquences du ‘’manque d’entretien’’. Ils ont, par ailleurs, imputé au Comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des nations (Cocan) une certaine nonchalance en réponse à leurs recommandations initiales concernant l’entretien du rectangle vert.

‘’Nous souhaitons vous rappeler que la Caf a saisi le Cocan à plusieurs reprises sur l'urgence de signer les contrats d'entretien avec les différents contracteurs spécialisés afin de s'assurer que l'entretien est fait suite aux recommandations des experts de la Caf. Il a été signalé que le contrat pour l'entretien continu du terrain n'a été reçu par l'entrepreneur que le 8 septembre 2023 et que des investissements importants en machines et en travaux d'entretien en cours auront donc été affectés’’, peut-on lire dans le contenu du rapport divulgué par la Caf. Suite à ces constats, les experts ont adressé de nouvelles recommandations au Cocan, parmi lesquelles la finalisation immédiate de ‘’l’achat d’un râteau monté sur tracteur et des tondeuses rotatives piétonnes montées sur rouleau arrière’’.

‘’Il est d'une importance vitale pour tous les sites, et non pas seulement pour Ebimpé, que tous les contrats de maintenance soient en place pour garantir que les contracteurs soient en mesure d'effectuer tous les travaux nécessaires’’, ont insisté les experts. ‘’ProPitch effectuera des tests d'infiltration lors de la prochaine inspection pour s'assurer que les travaux effectués ont réussi à améliorer le drainage de surface de tous les terrains’’, ont-ils conclu en guise d'avertissement. En ce qui concerne la qualité des autres pelouses mentionnées dans le rapport, les experts se sont montrés plutôt satisfaits.