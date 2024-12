La Confédération africaine de football (Caf) a sacré Lamine Camara Meilleur jeune joueur de l’année 2024. L’international sénégalais de 20 ans remporte ce prix pour la deuxième fois d’affilée. Le Nigérian Ademola Lookman est désigné Ballon d’or africain et succède à son compatriote Victor Oshimen.

Lamine Camara est élu Meilleur jeune joueur africain de l’année 2024 lors de la cérémonie des Caf Awards, ce lundi à Marrakech. Le milieu de terrain sénégalais est sacré pour la deuxième fois consécutive. Le sociétaire de l’AS Monaco avait succédé, l’année dernière, à son compatriote Pape Matar Sarr, qui avait remporté le titre en 2022. L’ex-pensionnaire de Génération Foot a été des artisans de la belle entrée en matière de l’équipe du Sénégal à la Can-2023, en Côte d’Ivoire. Il avait notamment réalisé le doublé contre la Gambie (3-0), dont un but somptueux, en match de la première journée de la poule C. Ses débuts réussis avec l'AS Monaco, où le milieu de terrain s'est directement imposé comme titulaire, plaidaient aussi en sa faveur. Lamine Camara devient le deuxième joueur de l’histoire du trophée, créé en 2015, à remporter deux fois de suite ce prix, après le Marocain Achraf Hakimi, en 2018 et en 2019.

Âgé de 20 ans, l'international sénégalais a devancé les champions d'Afrique ivoiriens Karim Konaté (Salzbourg, 20 ans) et Oumar Diakité (Reims, 20 ans), qui faisaient eux aussi partie des finalistes. Classé 8e du prix Raymond Kopa de France Football 2024 et meilleur buteur du dernier championnat autrichien avant de se blesser gravement, Konaté semblait notamment avoir de réelles chances et peut donc se sentir frustré. Diakité avait quant à lui compilé 5 buts en Ligue 1 durant la période de référence (janvier-octobre 2024) et brillé à la Can avec notamment son but inscrit au bout de la prolongation face au Mali en quarts de finale (2-1, ap).

Koulibaly, seul Lion dans le onze de l’année

Le Sénégal est aussi représenté dans l’équipe type de l’année dévoilée par la Caf, lors de la cérémonie au palais des Congrès de Movenpick, à Marrakech. Kalidou Koulibaly figure parmi les onze joueurs qui constituent l’équipe africaine de 2024. C’est la troisième fois d’affilée que le capitaine des Lions est sélectionné dans ce onze, après 2022 et 2023.

Avec André Onana dans les buts, Koulibaly s’installe dans une défense solide à trois composée de Chancel Mbemba et d’Achraf Hakimi. Au milieu de terrain, Mohammed Kudus, Sofyan Amrabat, Franck Kessié et Yves Bissouma sont présents, tandis que l’attaque est confiée à Mohamed Salah, Victor Osimhen et Ademola Lookman. Toutefois, les absences de Serhou Guirassy et de Ronwen Williams promettent notamment de faire jaser. Les deux joueurs ne figurent pas dans le XI africain de l’année malgré la belle saison qu’ils ont réalisée.

Lookman, Ballon d’Or africain 2024

Pour la catégorie la plus prestigieuse, à savoir le Ballon d’Or, c’est Ademola Lookman qui est sacré. Alors qu’il a guidé le Nigeria jusqu’en finale de la Can en inscrivant trois buts dans la compétition, Lookman a également remporté l’Europa League avec l’Atalanta en marquant un triplé en finale face au Bayer Leverkusen. Avec ces trois buts inscrits, il a rejoint Ferenc Puskás, Alfredo Di Stéfano, Pierino Prati et Jupp Heynckes dans la liste des joueurs ayant marqué un triplé lors d’une finale de compétition européenne. Il a également disputé la finale de la Coppa Italia.

Le Nigérian était en concurrence avec Ronwen Williams (Afrique du Sud, Mamelodi Sundowns), Simon Adingra (Côte d’Ivoire, Brighton), Serhou Guirassy (Guinée, Borussia Dortmund) et Achraf Hakimi (Maroc, PSG). Et malgré les belles saisons de Williams et d’Adingra, la bataille se jouait essentiellement entre l’attaquant nigérian, le buteur guinéen et l’ailier ivoirien.

En effet, la course s’annonçait acharnée jusqu’à la dernière seconde et les débats ont fait rage sur les réseaux sociaux. Sur les terrains allemands, Serhou Guirassy n’a fait qu’une bouchée de la concurrence en Bundesliga avec un compteur qui affiche 30 buts et 4 passes décisives en 30 matchs sous le maillot de Stuttgart, ce qui a fait de lui le 2e meilleur buteur du championnat. Quant à Achraf Hakimi, le latéral marocain a été l’un des artisans du doublé coupe-championnat du PSG et a brillé à la Can et aux Jeux olympiques avec son pays. Comme si la bataille n’était déjà pas assez serrée, les trois hommes réalisent un formidable début de saison.

LOUIS GEORGES DIATTA