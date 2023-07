Selon son agenda, Kylian Mbappé, qui a mis pied à Yaoundé jeudi, se rendra ce vendredi au chevet des enfants sourds et malentendants dans la banlieue de la capitale. Puis, la star du Paris Saint-Germain et de l’équipe de France disputera un match de basket contre l’équipe de Joakim Noah, star retraitée de NBA, avant de participer dans à une rencontre de football contre le club de Yannick Noah, l’icône du tennis français. Enfin samedi, le Kyks visitera une école de sa fondation Inspired By KM ainsi que le village natal de son père, celui de Djebalé. Grosse ombre au tableau : pas de visite prévue pour Samuel Eto’o, le patron de la Fécafoot.

Du moins, à en croire le programme officiel. KM7 romprait ainsi avec la tradition perpétrée par ses prédécesseurs originaires du Cameroun, notamment William Saliba, Aurélien Tchouaméni et plus récemment Breel Embolo.

Un acte motivé par le malaise ambiant entre l’ancien Lion Indomptable et Yannick Noah, l’initiateur de la venue de Kylian Mbappé au Cameroun. Selon quelques indiscrétions du média Camfoot, la relation entre Eto’o et le vainqueur de Roland-Garros serait passée du froid au polaire après la rupture de contrat ‘’abusive’’ entre la Fecafoot et l’équipementier français Le Coq Sportif dont Yannick Noah est l’ambassadeur au Cameroun et en Afrique. Une bataille d’ego qui ne dit alors pas non nom et qui risque de faire jaser au pays d’Etoudi.