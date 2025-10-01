Pour la campagne agricole 2025-2026, les ICS ont déjà produit plus de 105 000 tonnes d’engrais, soit une nette progression par rapport à la campagne précédente, qui s’était établie à 70 000 tonnes.

Sur ce volume, selon une note, 93 000 tonnes ont été livrées aux distributeurs entre juin et juillet 2025, garantissant ainsi un approvisionnement régulier et sécurisé des producteurs sur l’ensemble du territoire.

Cette démarche, renseigne la même note, témoigne du renforcement des dispositifs logistiques et organisationnels mis en place afin d’assurer une atteinte optimale des objectifs fixés conjointement avec l’État du Sénégal. "Conscientes des enjeux liés à la souveraineté alimentaire et à la nécessité d’accompagner durablement le monde rural, les ICS ont par ailleurs procédé, le mardi 22 juillet 2025, au lancement officiel du Programme des ICS pour le Soutien à l’Agriculture (PICSA).

Cette initiative vise à améliorer la performance du secteur agricole national à travers : des formations sur les bonnes pratiques agricoles et l’utilisation raisonnée des engrais, la distribution d’intrants (semences, engrais, produits phytosanitaires) et le renforcement des capacités des producteurs pour une meilleure résilience face aux changements climatiques. Dans sa première phase, le PICSA a accompagné 60 producteurs dans cinq grandes zones agroécologiques du Sénégal : les Niayes, le Centre du Bassin arachidier, le Sénégal oriental, le Sud de la Casamance et la Vallée du Fleuve Sénégal, couvrant ainsi huit régions : Thiès, Diourbel, Kaolack, Tambacounda, Saint-Louis, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor.

Avec le PICSA, les ICS confirment leur rôle de partenaire stratégique de l’agriculture nationale, au service d’une production plus durable, plus résiliente et tournée vers la sécurité alimentaire du Sénégal" lit-on dans le document. Pour qui, dans le cadre de leur mission d’accompagnement du secteur agricole national et conformément aux orientations du Gouvernement du Sénégal, les ICS ont également procédé, pour la campagne agricole 2025-2026, à une mise à disposition accrue d’engrais, assortie de baisses notables sur les tarifs appliqués.

S’agissant de l’engrais NPK 15-15-15, principalement destiné à la culture du maïs, les ICS ont fourni plus de 27 000 tonnes. Le prix du sac de 50 kilogrammes, qui s’élevait à 9 500 FCFA en 2024, a été ramené à 8 500 FCFA en 2025, traduisant ainsi un effort significatif en faveur de l’accessibilité pour les producteurs.

De même, pour l’engrais NPK 6-20-10, utilisé essentiellement dans la filière arachidière, plus de 54 000 tonnes ont été mises à disposition. Le sac de 50 kilogrammes, précédemment commercialisé à 6 500 FCFA en 2024, est désormais proposé à 6 000 FCFA en 2025, apportant un allègement concret des charges supportées par les exploitants.

Par ces initiatives, les ICS réaffirment leur rôle de partenaire stratégique de la politique agricole nationale, leur volonté de contribuer à la souveraineté alimentaire du Sénégal et leur engagement à soutenir durablement la compétitivité et la résilience du monde rural, a conclu la note.