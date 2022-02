Les Lions sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des nations 2021, grâce à leur victoire (3-1), contre la Guinée équatoriale, dans un match plutôt maitrisé. Le Sénégal affrontera le Burkina Faso, mercredi prochain (19 h), dans un derby ouest-africain.

Pour la deuxième fois d’affilée, le Sénégal est dans le dernier carré de la Coupe d’Afrique des nations (Can). Les Lions ont validé leur ticket qualificatif, grâce à leur victoire contre la Guinée équatoriale, hier, en quarts de finale de la 33e édition de la Can. En demi-finales, la bande à Kalidou Koulibaly croisera le fer avec le Burkina Faso, mercredi prochain, à 19 h.

On ne change pas une équipe qui gagne. C’est la logique suivie par Aliou Cissé contre le Nzalang Nacional. Hier, le sélectionneur national a reconduit le 4-3-3 avec les mêmes hommes. Ainsi, Édouard Mendy a été le dernier rempart pour la troisième fois d’affilée. On a retrouvé la même ligne défensive que contre le Malawi, avec Naby Sarr à droite, Kalidou Koulibaly et Abdou Diallo dans l’axe et Saliou Ciss à gauche. Au milieu de terrain, Nampaly Mendy a joué le rôle de pointe basse, derrière Idrissa Gana Guèye et Pape Guèye, titularisé pour la deuxième fois, en relayeurs. En attaque, on a retrouvé Boulaye Dia à droite, Sadio Mané à gauche et Famara Diédhiou en pointe.

Famara Diédhiou pile à l’heure

La Guinée équatoriale n’a, elle, pas dérogé à son 4-4-2. Seulement, cette fois, les joueurs du Nzalang Nacional n’ont pas attendu dans leur camp. Grâce à leur pression haute, les Équato-Guinéens ont empêché le Sénégal de sortir de sa moitié de terrain. Pendant une dizaine de minutes, les hommes de Juan Micho Obiang Bicogo ont tenté de surprendre la défense sénégalaise. Mais Kalidou Koulibaly et ses partenaires sont restés solides. Les hommes d’Aliou Cissé ont renversé la tendance, en poussant l’adversaire à se replier. Grâce à des redoublements de passes, les Lions ont pris le jeu à leur compte. La transition défense-attaque s’est mise en place, en passant par Namplays Mendy qui a bien distillé le ballon sur les côtés où Sadio Mané à gauche et Boulaye Dia ont pu trouver un Diédhiou très actif.

L’attaquant d’Alanyaspor a été récompensé de ses efforts, à la 28e mn. Sur un échange entre Saliou Cissé et Mané à gauche, l’attaquant de Liverpool a fixé la défense équato-guinéenne, avant d’introduire une merveille de passe en profondeur. Diédhiou a réussi à prendre le meilleur sur les centraux, avant d’ajuster le gardien Owono du pied gauche (1-0).

Le coaching gagnant de Cissé

L’équipe du Sénégal, qui a regagné les vestiaires avec une longueur d’avance, était partie pour une seconde période tranquille. Mais encore une fois, la Guinée équatoriale a démontré son opiniâtreté. Les coéquipiers d’Edu ont continué à y croire, malgré la domination sénégalaise. Après seulement cinq minutes de jeu (50e), ils ont failli atteindre leur objectif, en obtenant un penalty sur une faute de main de Kalidou Koulibaly. Mais l’arbitre sud-africain, Victor Gomes, interpelé par la Var, est revenu sur sa décision, après visionnage de la vidéo-assistance.

Ce n’était que partie remise. Puisque le Nzalang National, grâce à une action rondement menée, a pris à revers la défense sénégalaise, visiblement déstabilisée par l’épisode du penalty sifflé puis annulé. Sur le but égalisateur, Jannick (57e) a eu le bon réflexe en enchainant de l’extérieur du pied gauche pour battre Édouard Mendy et remettre les pendules à l’heure (1-1).

Malgré ce but, la bande à Sadio Mané est restée calme. Le sélectionneur national a, ensuite, procédé à des changements bien sentis qui ont fait beaucoup de bien aux Lions. Après Ismaïla Sarr (entré à la place de Boulaye Dia, 58e), Bamba Dieng (qui a remplacé Famara Diédhiou, 68e) et Cheikhou Kouyaté (68e, à la place de Pape Guèye) ont effectué leur entrée en jeu.

Ces entrées vont se révélées décisives pour le sort du match. Puisque, deux des remplaçants ont permis à l’équipe de valider son ticket pour les demi-finales. Kouyaté a d’abord permis au Sénégal de reprendre l’avantage (2-1) à la 68e mn. A la suite d’un corner mal renvoyé par les Équato-Guinéens, Koulibaly a remisé de la tête, prolongé par Akapo, pour Kouyaté qui a devancé le portier adverse en déviant du pied droit le ballon au fond des filets.

Poussant, en fin de match, pour rattraper leur retard, les hommes de Micho ont commis des erreurs de replacement qui leur ont été fatales. Sur une passe transversale de Koulibaly, Saliou a contrôlé la balle de la poitrine et pris de vitesse son vis-à-vis. Le latéral de l’AS Nancy, auteur d’un match de haute facture, a servi une passe en retrait à Sarr qui n’a eu besoin que de mettre le plat du pied pour envoyer le cuir dans les cages presque vides. Le gardien de but du Nzalang Nacional, étant emporté par la course du porteur du ballon, s’est retrouvé au premier poteau.

Le retour victorieux d’Ismaïla Sarr

Son retour a longtemps été espéré par le sélectionneur national qui, contre vents et marées, a maintenu Ismaïla Sarr dans la liste des 28 joueurs sénégalais devant défendre les couleurs du Sénégal à la 33e édition de la Can. Malgré l’insistance de Watford pour retenir son joueur dont l’indisponibilité était annoncée pour au moins un mois à partir de sa blessure aux ligaments du genou, le 20 novembre 2021, lors de la victoire contre Manchester United (4-1). Après une longue procédure de réanimation à Barcelone, l’attaquant des Hornets a regagné la Tanière, après la qualification du Sénégal en quarts de finale contre le Cap-Vert (2-0).

Finalement, Aliou Cissé a eu raison de miser sur l’ancien pensionnaire de Génération Foot. Sa première apparition à la Can-2021 a été victorieuse. Vingt-et-une minutes après son entrée en jeu (58e), Sarr a ouvert son compteur-buts dans cette compétition et a scellé le sort de la rencontre (79e). Ce but fera beaucoup de bien à l’ancien Rennais. Dans l’ensemble, il a réalisé une prestation acceptable, après plus de deux mois sans compétition. Son entrée en jeu a permis à l’équipe de varier son jeu, en alternant sur les deux côtés.

C’est donc une bonne mise en jambes pour Ismaïla Sarr, en attendant de retrouver plus de peps, lors des prochaines sorties des Lions.

LOUIS GEORGES DIATTA