Le Sénégal va défendre son titre de champion d’Afrique de beach soccer jusqu’au bout. Les Lions sont qualifiés en finale de la Coupe d’Afrique des nations grâce à leur victoire (3-2), ce vendredi, face au Maroc, en demi-finale de la compétition qui se déroule à Saly. Avec cette place de finaliste, l’équipe du Sénégal décroche par la même occasion un ticket pour une 7e participation à la prochaine Coupe du monde de beach soccer, Russie 2021.

La victoire a tardé à se dessiner pour la sélection sénégalaise. Face à une équipe très entrepreneuse des Lions de l’Atlas, les hommes de Ngalla Sylla ont eu du mal à imposer leur jeu. La vitesse des Marocains les a beaucoup gênés. D’ailleurs le Maroc a ouvert le score grâce à Nassim El Hadaoui qui a marqué de la tête sur un corner. Mais la joie des hommes de Mustafa El Hadaoui n’est que de courte durée. Le Sénégal a égalisé par Babacar Fall sur la remise en jeu après le but marocain. El Hadaoui et ses coéquipiers maintiennent le rythme dans leur jeu pour surprendre l’adverse très agité. Le score reste inchangé (1-1) jusqu’à la fin du premier tiers-temps.

A la reprise, les champions d’Afrique en titre prennent les devants et trouvent le fond des filets grâce à Jean Ninou Diatta dont le tir passe par l’angle gauche de la lucarne. Les Lions croyaient avoir fait le plus dur en menant au score, mais c’est sans compter avec l’abnégation des Lions de l’Atlas. Le Maroc remet les pendules à l’heure (2-2), avant la fin du 2e acte, par Sami Iazal qui récupère un ballon renvoyé par la défense sénégalaise pour battre Alseyni Ndiaye. Le dernier tiers-temps est âprement disputé. Pressés de reprendre l’avantage, les joueurs sénégalais jouent sur les longues balles pour essayer de trouver leur attaquant de pointe, Raoul Mendy. Mais ce dernier, bien tenaillé par les défenseurs adverses, ne parvient pas exploiter le peu de ballons qui lui parvenaient. La clé du match est venue d’une attaque placée. Mendy inscrit le but de la victoire à la suite d’une séquence entre Babacar Fall et Ninou Diatta, auteur de la passe décisive. La fin du match fut palpitante, la pression monte du côté sénégalais sous la forte poussée marocaine dans le camp adverse. Il a fallu un Alseyni des grands jours pour sortir ses coéquipiers d’affaire.

Une finale prometteuse contre le Mozambique

Le Sénégal défendra son titre en finale de la Can de bach soccer, ce samedi, contre le Mozambique (17h30), à Saly. Les Mozambicains ont validé leur ticket en battant l’Ouganda sur le score de 6 buts à 3. Les Mambas découvriront également la phase finale de la Coupe du monde, en Russie. L’entame de la rencontre n’a pas été facile pour eux, même s’ils ont trouvé les premiers le chemin des filets grâce à Rachide Sefo. Les Ougandais n’ont pas tardé à égaliser (1-1) par l’entremise de Baker Lookoya sur une reprise de volée. Le 2e tiers-temps a été dominé par les Cranes qui ont déjoué les plans du Mozambique qui a pourtant marqué dès la reprise sur le doublé de Rachide. Mais quelques minutes plus tard, les Ougandais égalisent puis passent devant grâce à Lule. Seulement la patience des hommes d’Abineiro Ussaca a été payante, surtout avec le réveil de Nelson Manuel, qui a pu se défaire du marquage serré des défenseurs ougandais. Ce dernier a d’ailleurs à deux reprises servi Rachide pour ses quatrième et cinquième buts, avant de corser l’addition (6-3) dans les derniers instants de la rencontre.

La finale promet donc d’être spectaculaire entre Sénégalais et Mozambicains. Les hommes de Ngalla Sylla doivent relever leur jeu pour venir à bout des Mambas qui peuvent compter sur la technique de Nelson et l’adresse de Raachide devant le but.

Résultats Sénégal - Maroc 3-2 Mozambique - Ouganda 6-3 Affiche finale Samedi 17h30 Sénégal - Mozambique

