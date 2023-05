La qualification du Sénégal en finale de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 17 ans, ce dimanche, face au Burkina Faso est, selon le coach Serigne Saliou Dia, le fruit de la combativité et de la force mentale de ses joueurs.

Les cadets ont écrit une nouvelle page de l’histoire du football sénégalais en Coupe d’Afrique des nations des moins de 17 ans, en décrochant une première qualification en finale. Les Lionceaux ont beaucoup souffert avant de décrocher ce ticket face à une équipe burkinabé percutante et dominante. Contrairement aux matches précédents où les protégés de Serigne Saliou Dia ont montré de la maitrise dans le jeu, ils ont été acculés et obligés de jouer dans leur camp la plupart du temps, dimanche dernier. ‘’Je pense qu’aujourd’hui, il y avait une opposition de styles. Nous, on avait l’habitude de sortir nos ballons, de progresser collectivement avec le ballon. Mais le Burkina, son style de procéder par de longs ballons et prendre les deuxièmes pour attaquer… Je pense qu’ils ont été costauds aussi au milieu de terrain. C’est ce qui a fait que par moments, on jouait très bas’’, a expliqué le sélectionneur national en conférence de presse d’après-match.

Les Sénégalais ont pourtant pris une bonne option en première période, avec l’ouverture du score par Abdou Aziz Fall (16e). Ils auraient même pu rendre la tâche plus compliquée aux jeunes Étalons. Mais Amara Diouf (51e) a manqué le penalty qui aurait mis les siens à l’abri. Les Burkinabé ont maintenu la pression haute et ont fini par faire rompre l’arrière-garde sénégalaise.

Malgré ce but concédé à sept minutes de la fin du temps réglementaire, le ‘’Burkina n’a pas déstabilisé les joueurs. Ils ont gardé le moral, la confiance’’, s’est réjoui le coach.

Selon Serigne Saliou, les Lionceaux ont fait preuve de force ‘’mentale’’ pour prendre le dessus sur le Burkina Faso, lors de la séance des tirs au but (5 tab 4). Car, a-t-il dit, ‘’c’est un match qu’il ne fallait pas perdre. Il fallait à tout prix passer ce cap pour inscrire le nom du Sénégal au palmarès de cette compétition’’.

Un état d’esprit à reconduire en finale

Durant le match contre le Burkina, l’équipe du Sénégal s’est dévoilée sous un autre visage. Selon l’entraineur, ses joueurs ont montré de la combativité, une capacité à ‘’défendre le résultat et se créer des situations de but’’. Les cadets ont également fait preuve d’efficience. Ils ont su inverser la tendance, contre le cours de la rencontre, en exploitant la seule véritable occasion qu’ils ont obtenue en première période. Au moment où les Burkinabé ont eu du mal à concrétiser leur domination. Ces qualités seront déterminantes pour la finale contre le Maroc, vendredi prochain. Car le Maroc a démontré sa capacité de résistance en demi-finales. Face à la domination malienne, les Lionceaux de l’Atlas ont su garder leur but inviolé. D’ailleurs, c’est l’une des meilleures défenses de la compétition avec deux buts encaissés lors de la défaite en phase de poules face à la Zambie (2-1). Leur portier, Taha Benrhozil, a réussi quatre clean sheet.

Les Sénégalais doivent donc se préparer à trouver une équipe marocaine défensivement solide et prête à en découdre.

LOUIS GEORGES DIATTA