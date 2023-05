Le Sénégal est à un match de sa première finale en Coupe d’Afrique des nations des moins de 17 ans. Pour cela, les Lionceaux doivent se défaire du Burkina Faso, cet après-midi (16 h), en demi-finales.

C’est l’avant-dernière marche vers l’acte final de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 17 ans. Les deux équipes finalistes de la 14e édition seront connues à l’issue des demi-finales prévues ce samedi. Le Sénégal va affronter le Burkina Faso à 16 h, au stade du 19 Mai 1956 à Annaba. Les Lionceaux, qui vont jouer leur première demi-finale dans cette compétition, vont tout mettre en œuvre pour se qualifier en finale, selon leur coach.

‘’On va aborder ce match avec beaucoup de sérénité et de lucidité. C’est des matches-couperet à résultat immédiat comme c’était le cas en quarts de finale. Donc, il va falloir qu’on soit très patient, concentré dans ce qu’on fait. C’est des matches qui peuvent basculer sur des détails’’, a déclaré Serigne Saliou Dia.

Le Sénégal a marché sur l’Afrique du Sud (5-0) en quarts de finale. En phase de poules, les Lionceaux ont survolé le groupe A avec trois victoires en autant de matches. Ayant la meilleure attaque (12 buts inscrits), qui compte dans ses rangs le meilleur buteur Amara Diouf (5 buts) et la meilleure défense, avec zéro but encaissé, l’équipe sénégalaise s’est révélée être un client sérieux pour le titre.

Mais l’adversaire du jour l’est tout autant. Même s’ils n’ont pas le même parcours flamboyant comme les cadets sénégalais, les protégés de Brahima Traoré (deux victoires et une défaite) ont montré du caractère pour arriver à ce stade de la compétition. Battus d’entrée par le Mali (0-1), les Burkinabé ont dû batailler pour renverser le Cameroun (1-2) et se qualifier. En quarts de finale, ils ont sorti le Nigeria (2-1). De plus, le Burkina, qui a battu le Sénégal en match amical, en mars dernier, est un habitué de la Can U17. Avec sept participations, la sélection burkinabé a joué trois finales, dont une remportée en 2011 et deux perdues en 1999 et en 2001. Après une longue absence dans ce tournoi (sa dernière qualification remonte à 2011), le Burkina veut décrocher sa deuxième étoile cette année.

Même s’il a reconnu la qualité de l’adversaire, qui a une ‘’équipe très solide avec de très bonnes individualités, qui sait faire le dos rond et varier son jeu’’, Serigne Saliou Dia a confiance en ses joueurs. ‘’Depuis longtemps, on est animé par la volonté d’aller de l’avant. On a le groupe qu’il faut, les talents qu’il faut. On doit continuer à jouer comme on a l’habitude de le faire, en essayant d’avoir le ballon, de presser très haut et d’être fort en pressing et contre-pressing. C’est ça notre marque de fabrique’’.

Malgré la fatigue qui peut se faire ressentir au fur et à mesure que la compétition avance, l’entraineur ne se fait pas de souci. Car, a-t-il assuré, ‘’la motivation est encore là, parce que derrière ce match, il y a une finale. Une finale, ça ne peut arriver que tous les dix ans. Il va falloir qu’on engage ce match comme on l’a fait pour tous les matches qu’on a joués. Notre objectif est de prendre les matches un à un et comme une finale’’.