Le Sénégal (9 pts), leader du groupe A, a enregistré sa troisième victoire de rang, en s’imposant face à la Somalie sur le score de trois buts à zéro, ce vendredi, en match comptant pour la 3e et dernière journée de la poule A.

L’équipe du Sénégal (9 pts) a fait le carton plein, en remportant sa 3e victoire d’affilée en phase de poules de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 17 ans en Algérie. Les Lionceaux ont battu la Somalie (4e, 0 pt) sur le score de trois buts à zéro, en match comptant pour la 3e et dernière journée du groupe A. Les hommes de Serigne Saliou Dia ont consolidé leur leadership avec 7 buts marqués et zéro encaissé. Ils vont affronter en quarts de finale le 3e de la poule B ou C.

Le Sénégal a mis la pression dans le camp de l’adversaire, dès le coup d’envoi. Les hommes de Serigne Saliou Dia ont dominé la première période de bout en bout. La défense somalienne n’a pas tenu longtemps face aux assauts des Lionceaux. Les cadets sénégalais ont trouvé le chemin des filets, dès la 8e minute de jeu. Sur une tête piquée de Oumar Sall, Saïd Abdi Mohamed a marqué contre son camp. Le Sénégal a aggravé la marque grâce à Amara Diouf (0-2, 33e). Le capitaine des Lionceaux a éliminé son vis-à-vis dans la surface de réparation avant de trouver la faille dans un petit trou de souris entre le portier et le poteau pour inscrire son troisième but de la compétition. Le score aurait pu évoluer, si les protégés du coach Dia n’avaient pas été maladroits devant le but.

Asphyxiés en première période par l’équipe sénégalaise, les Ocean Stars ont essayé de sortir la tête de l’eau en seconde période. Ils ont empêché les Sénégalais de les assaillir, en avançant d’un cran leur bloc d’équipe. Le coach a procédé à quatre changements avec les entrées de Yaya Diémé, Mamadou Savané, Joseph Namatane, Kalfara Kamara, respectivement à la place de Mamadou Sy (46e), Oumar Sall (46e), Mamadou Sadio (61e) et Amara Diouf (62e). Les nouveaux entrants ont petit à petit repoussé l’adversaire et campé le jeu dans sa moitié de terrain. A force de subir, la défense somalienne a prêté le flanc une fois de plus. Yaya Diémé a été fauché dans la surface de réparation par Osman Mohamed (87e) et a obtenu un penalty. L’attaquant de Génération s’est chargé d’exécuter la sentence pour inscrire son premier but de la compétition (0-3, 88e). Le Sénégal aurait pu marquer un quatrième but, mais Joseph Namatane (89e), servi par Abdou Aziz Fall, a tiré au-dessus du cadre.

L’Algérie (2e, 4 pts) s’est qualifiée en quarts de finale, grâce au point du nul (1-1) obtenu face au Congo (3e, 2 pts). Les Congolais espèrent décrocher l’un des deux tickets réservés aux deux meilleures équipes classées 2e de leur poule.

LOUIS GEORGES DIATTA