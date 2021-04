Une opération combinée de plusieurs structures a permis de mettre la main sur deux individus à Kédougou, avant de les déférer au parquet. Ils avaient, par-devers eux, quatre peaux de léopard dont trois bébés léopards de 3 mois.

Le mercredi 14 avril dernier, une opération de lutte contre la criminalité faunique menée par la Direction des parcs nationaux, avec la collaboration étroite du commissariat central de Kédougou et l’appui du projet Eagle-Sénégal, a eu lieu dans cette partie du Sénégal oriental.

Selon nos informations, elle a permis de mettre la main sur deux présumés trafiquants de faune qui ont été surpris en flagrant délit de détention, circulation et tentative de commercialisation de 4 peaux de léopard dont un adulte et 3 bébés de moins de 3 mois.

Les deux présumés trafiquants ont été présentés au procureur de Kédougou, au terme de leur période de garde à vue, en attendant leur jugement et conformément à l’article L32 de la loi 86-04 du 24 janvier 1986 du Code de la chasse et de la protection de la faune portant sur la détention, la circulation et la commercialisation d’espèces protégées. En cas de condamnation, ils risquent une peine d’un an d’emprisonnement ferme et le paiement de dommages et intérêts et amendes aux parcs nationaux du Sénégal qui œuvrent farouchement pour la préservation de l'espèce léopard dans son milieu naturel.

Selon nos interlocuteurs, ces faits répétitifs et rapprochés en date montrent à suffisance que le trafic de faune est intense au Sénégal, comme dans la sous-région. En effet, renseignent-ils, il y a seulement trois semaines, les parcs nationaux avaient saisi 4 peaux de léopard (dont un bébé de 4 mois, constat très triste pour la survie de l'espèce) et deux trafiquants de faune avaient été condamnés à une peine exemplaire de 6 mois de prison ferme. Une sanction forte et un message clair envoyé par les acteurs de la justice du tribunal de Kédougou à l'intention des braconniers et des trafiquants de faune transfrontaliers. Mais tous n'ont pas entendu ou retenu ce message.

9 peaux de léopard saisies en 3 mois

‘’Le léopard africain, grand félin sauvage peu commun en Afrique de l'Ouest, emblème de bien des corps de défense et de sécurité par le monde, subit actuellement un véritable épuisement de ses populations, malgré de multiples efforts de protection au Sénégal et grâce à l’interdiction totale de le chasser, de le commercialiser ou même le détenir, mais aussi à son inscription à l’annexe II de la Convention de Washington que le Sénégal a ratifiée et qui confère à cette espèce une impossibilité d'être importée ou exportée de nos frontières mort ou vivant, sans permission du gouvernement. Ce sont déjà 9 peaux de léopard qui ont été saisies au Sénégal, rien que pour le premier trimestre 2021’’, informent nos sources.

Elles sont d’avis qu’il faut une application de peines encore plus sévères contre ceux qui ne veulent pas entendre le message des tribunaux et continuent de s'adonner à ce juteux trafic. Car, c’est seulement ainsi, selon elles, qu’on pourra garder cet animal qui appartient à la culture ancestrale, en Afrique de l'Ouest et au Sénégal particulièrement.

CHEIKH THIAM