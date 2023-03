À l'occasion de la célébration du 8 Mars, l'Amicale des femmes de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) a voulu joindre l'utile à l'agréable.

En effet, tout en célébrant la femme, le regroupement féminin a jugé nécessaire de discuter du thème ‘’L'innovation et des technologies pour l'égalité des sexes : pour un monde digital inclusif’’.

À peine installé dans ses nouvelles fonctions, Mame Boye Diao, DG de la Caisse des dépôts et consignations a lui-même présidé cette journée commémorative de la femme. "Je tiens à magnifier, à sa juste valeur, la parfaite organisation, mais également la mobilisation remarquable de toutes les membres de l'amicale. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Je suis particulièrement heureux que ma seconde allocution officielle en tant que directeur général de la CDC ait pour motif la Journée internationale de la femme", s'est réjoui M. Diao.

Dans son allocution, le maire de Kolda est aussi revenu sur la symbolique de cette commémoration tout rappelant les questions de l'heure qui doivent être débattues. "Cette journée qui symbolise la noblesse de votre combat pour vos droits fondamentaux, à savoir la parité, mais également l'équité économique, politique, sociale, voire foncière. Un combat qui, sans nul doute, passera nécessairement par une réforme de certaines mentalités et l'élimination de toutes les formes de discrimination".

Mame Boye Diao, au-delà de rendre hommage aux dames, en a profité pour plaider leurs causes, car selon lui, la présence de plus de femmes dans les fonctions de responsabilité peut s'avérer plus bénéfique pour la communauté. "Tous ceux qui me connaissent savent que je suis un fervent défenseur de l'égalité entre les sexes, non seulement pour des raisons de principe, mais également pour des raisons pratiques. En effet, mon expérience dans le monde de la politique, dans l'Administration, dans la société civile ou encore mon parcours académique, m'a permis de constater qu'à chaque fois que les femmes peuvent exercer des fonctions importantes, le résultat de leur action est souvent fort positif".

"Donc, poursuit Mame Boye Diao, encourager la parité, ce n'est pas simplement une posture idéologique, mais c'est également une mesure intelligente sur le plan de l'organisation, de l'efficacité et de l'efficience".

À la suite de ses hommages rendus aux principales concernées, le nouveau boss de la CDC s'est penché sur le sujet de débat de cette année. "Le thème retenu pour cette année et qui s'intitule «Pour un monde digital inclusif : innovation et technologies pour l'égalité des sexes», me paraît tout à fait pertinent, dans la mesure où il pose la problématique de la nécessité pour les femmes de s'approprier les outils de l'ère numérique, qui est un domaine qui regorge d'opportunités. C'est un thème qui milite également à inciter la gent féminine à investir les filières scientifiques et technologiques", commente le maire de la ville de Kolda.

Selon lui toujours, la technologie peut "élargir l'accès des femmes et des filles à l'éducation et leur ouvrir de nouvelles perspectives". Mais, à en croire M. Diao, il existe aussi un revers de la médaille dans le monde des technologies qu'il faudra bien considérer. "Elle peut aussi être utilisée pour amplifier les abus et la haine. Il nous appartient, dès lors, de rester vigilants dans ce domaine et de savoir en tirer le meilleur profit".

Mamadou Diop