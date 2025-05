Dans le cadre de la mise en œuvre de ses programmes d’activités pour l’année 2025, le Centre de la CEDEAO pour le développement du genre (CCDG) a organisé, du 15 au 17 mai 2025 au Sénégal, la rencontre annuelle d’information et de partage avec les points focaux genre dans les États membres. L’objectif principal de cette activité, selon un communiqué, était de renforcer le rôle et la performance des points focaux du CCDG et d’identifier les moyens par lesquels ils peuvent être appuyés pour jouer plus efficacement leur rôle de soutien à la mise en œuvre des programmes du CCDG dans les États membres.

...L’édition 2025 de la réunion annuelle des points focaux genre du CCDG s’est déroulée dans le contexte particulier du jubilé d’or de la CEDEAO. À cet effet, poursuit la note, le CCDG a saisi cette opportunité pour faire le point sur ses avancées et définir de nouvelles orientations pour les cinq prochaines années, sur la base des sept axes prioritaires d’intervention de son plan stratégique 2023-2027. Des sessions techniques de partage et de formation sur l’écosystème digital du CCDG, sur les outils de collecte de données et de suivi-évaluation (Ecogo et Ecogeb) ainsi que sur l’économie des soins ont également été conduites durant l’activité.

Le CCDG entend, pour les cinq prochaines années, s’appuyer sur ses succès passés, renforcer son cadre collaboratif orienté vers une gestion axée sur les résultats et maintenir ses points focaux au cœur de sa stratégie. En conjuguant valorisation des acquis, synergies collaboratives et actions stratégiques, le CCDG se positionnera ainsi pour impulser un changement durable dans la région.