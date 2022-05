Le centre hospitalier national (CHN) Ahmadoul Khadim de la cité religieuse de Touba, va démarrer officiellement ses activités ce lundi 16 mai, soit neuf mois après son inauguration par le chef de l’État. Le démarrage ne sera pas effectif, parce que seuls dix services seront fonctionnels. Une journée portes ouvertes et de consultations gratuites s’est tenue ce weekend à Touba où les bénéficiaires demandent la mise en place d’un service de transport pour rallier cet établissement de santé situé sur la route de Darou Mouhty.

"À partir de lundi (aujourd’hui), nous allons démarrer, pas avec tous les services, mais dix, dont la médecine, la chirurgie générale, l’urologie, la pédiatrie, la gynécologie, l’ophtalmologie, la radiologie et le laboratoire. Et pour le reste, ça sera en fonction de l'affectation du personnel et de la formation de ce personnel sur l'utilisation de l'équipement", explique le docteur Mouhamadou Moustapha Sourang, Directeur du centre hospitalier national (CHN) Ahmadoul Khadim. Il est aussi prévu un service de dermatologie, d’orthopédie et de gériatrie, entre autres.

Vendredi dernier, lors d’une conférence de presse au terme d’une visite guidée de travail, le Dr Sourang a aussi tenu à apporter certaines précisions. "L'essentiel est là pour nous permettre de démarrer, de faire des consultations du jour, de 8 h à 18 h. Nous faisons cela durant un mois ou quarante-cinq jours, le temps de réunir le reste du personnel et faire fonctionner la cuisine pour l'alimentation des patients".

Outre la visite guidée de travail avec la presse, une journée de consultations médicales gratuites a été organisée le samedi dans l’enceinte de cet établissement de santé financé par l’État du Sénégal pour un budget global de 36 milliards F CFA. Bâti sur une superficie de 10 000 m2 dans la ville sainte, l’hôpital de 300 lits extensibles à 500 dans une seconde phase, pourrait permettre aux Sénégalais une prise en charge complète, avec une vingtaine de services. Parmi les spécialités présentes, il y a la traumatologie ou encore la dialyse. Celles-ci viendront répondre à un manque important dans le pays.

Cet hôpital ultramoderne devrait offrir aux équipes soignantes sénégalaises et à leurs patients les meilleures conditions de soins avec un matériel de pointe : notamment en matière de radiologie avec une IRM de dernière génération ou encore avec la production d’oxygène permettant une autonomie précieuse en contexte Covid.

Pour rappel, c’est le vendredi 18 novembre 2016 que le président Macky Sall a procédé à la pose de la première pierre. La construction de cet hôpital se justifiait, d’après le chef de l’État, par un besoin de résoudre ‘’l’épineuse question des évacuations sanitaires coûteuses et parfois incertaines’’. Ce nouvel hôpital, disait-il, disposera de plusieurs spécialités médicales, avec un personnel hautement qualifié. Cet établissement de santé est doté d’un service d’urgences, de cardiologie, de traumatologie, d’oncologie et de radiologie. Une maternité avec cinq salles d’accouchement complétera l’offre de prise en charge.

Boucar Aliou Diallo (Diourbel)