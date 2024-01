Dans la perspective du scrutin présidentiel du 25 février 2024, la direction générale des élections (Dge), suivant le calendrier des taches et opérations arrêté par le ministre de l’Intérieur, va publier ce jeudi 25 janvier 2024, la carte électorale et les modifications qu’elle a subies (nouveaux centres et bureaux de vote dans certaines localités du pays et à l’Etranger).

La carte électorale fixant le nombre de centres et bureaux de vote dans certaines localités du pays et à l’Etranger pour le scrutin présidentiel du 25 février 2024 sera publiée demain jeudi par la direction générale des élections (Dge). Cette étape du processus électoral fait suite au dépôt, dimanche dernier, de la version électronique de leurs maquettes respectives pour se conformer aux dispositions relatives à l'organisation technique de l'impression des bulletins de vote, le Directeur général des élections (Dge) a tenu une réunion avec les mandataires des 20 candidats retenus par le Conseil constitutionnel, le lundi 22 janvier 2024. A cet occasion, il les a informés sur « les modalités de l'impression des bulletins de vote et des documents de propagande pris en charge par l'État, l'imprimeur en charge des travaux d'impression des documents pour chaque candidat et l'arbitrage sur les éventuels conflits portant sur les couleurs choisies ».

La modification de la carte électorale n’est pas une activité nouvelle. C’est une opération de routine quasi permanente qui intervient après chaque consultation électorale. Elle consiste à déterminer les départements ainsi que les électeurs touchés par les modifications de la carte électorale en rapport avec le fichier électoral pour permettre aux citoyen-électeurs d’accomplir leur devoir civique (voter) sans grandes difficultés. Ainsi, avec les changements d’adresse électorale, les nouveaux quartiers et nouvelles villes ainsi que les nouvelles données démographiques issues du dernier recensement général de la population, récemment publié par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), elle verra la création de nouveaux bureaux de vote dans certaines localités du pays et à l’Etranger.

DISTRIBUTION DES CARTES D’ELECTEUR Après la publication de la carte électorale, la direction générale des élections (Dge) est également tenue rendre public le taux de distribution estimé des cartes ainsi que l’état des lieux général du nombre de cartes en souffrance (cartes non encore retirées) dans les commissions et préfectures issues de la révision exceptionnelle des listes électorales et des révisions précédentes. Sous ce rapport, toutes les dispositions sont déjà prises par l’administration électorale, à travers une campagne de communication intense, pour que tous les ayant-droits soient en possession de leurs cartes. La distribution des cartes, permanente, se poursuit jusqu’à la clôture de la campagne électorale.

Malamine CISSE