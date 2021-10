Pour l'année scolaire 2021-2022, le Centre africain d'études supérieures en gestion (Cesag) va lancer un Master en évaluation des projets programmes et politiques (ME3P). Selon le directeur de la Formation et des Innovation pédagogiques du Cesag, ce programme répond, d'une part, à l'impératif de combler le gap de formation diplômante de haute facture en évaluation au sein de l'espace francophone africain ; d'autre part, poursuit Amadou Ouattara, il veut être une alternative crédible à l'offre de formation de prestigieuses universités hors du continent, non seulement inaccessible pour une grande majorité de ressortissants africains francophones pour des raisons financières et/ou linguistiques, mais aussi bien souvent peu conceptualisée et inadaptée aux réels enjeux de développement de l'Afrique.

"A travers ce programme, le Cesag participe à l'effort de professionnalisation en contribuant à l'émergence d'une nouvelle génération d'évaluateurs africains bien formés et aptes à contribuer à plusieurs titres à l'efficacité à des politiques de développement menés par leurs pays respectifs. A ce jour, 27 enseignants chercheurs ont marqué leur accord pour accompagner ce projet", a confié M. Ouattara lors d'un point de presse.