Cheikh Issa Sall veut jouer le rôle de fédérateur dans la coalition Benno Bokk Yaakaar. En effet, lors d’une visite dans les foyers religieux de la commune effectuée en vue de recueillir des prières pour une victoire de leur coalition à l’issue des prochaines joutes électorales, le nouveau directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a invité les candidats dissidents provenant de la coalition à rejoindre la candidature du Premier ministre Amadou Ba. ‘’Je lance un appel aux autres candidats à la candidature de venir rejoindre le candidat désigné par la coalition BBY, Amadou Ba’’, a laissé entendre Cheikh Issa Sall.

Avant de préciser : ‘’Je lance cet appel à notre frère Aly Ngouille Ndiaye, à notre frère Mame Boye Diao, à Serigne Guèye Diop, à tous les autres candidats qui s’étaient désignés, pour qu’ensemble on puisse continuer l’œuvre de Son Excellence le président de République Macky Sall et qu’on puisse également continuer à gagner les élections pour poursuivre le PSE qui a valu à notre pays beaucoup de satisfactions, beaucoup de réalisations et qui a positionné le Sénégal parmi les pays émergents.’’ Sur cette lancée, le nouveau DG de la CDC continue : ‘’Comme tout le temps, notre posture, notre démarche a toujours été une démarche unitaire. Nous demandons à tout le monde de s’unir. Unis, nous vaincrons. BBY est une machine électorale extraordinaire. C’est une coalition inédite qui existe depuis 2012 et qui a gagné toutes les élections auxquelles elle a participé. Je pense que si on continue dans le sens de l’unité, nous allons encore gagner les élections au soir du 25 février.’’

...D’ailleurs, ajoute le maire de Mbour, ‘’je crois que l’unité est en train de se renforcer, de se consolider avec le désistement du président Abdoulaye Daouda Diallo qui a renoncé à sa candidature pour rejoindre le candidat Amadou Ba’’. Dans la foulée, explique l’ex-directeur général de l’ADM, ‘’nous avons confié notre candidat aux chefs religieux et aux chefs coutumiers pour leur demander de prier pour lui’’.

À en croire Cheikh Issa Sall soutient que le choix porté sur Amadou Ba est très pertinent, puisque c’est un candidat qui est très compétent, un candidat très civilisé. ‘’Personne n’a jamais entendu Amadou Ba proférer des paroles malveillantes vis-à-vis de qui que ce soit. C’est quelqu’un qui a également passé toute sa vie à travailler, à faire un don de soi pour la République du Sénégal. Et c’est quelqu’un également sur qui tous les Sénégalais s’identifient. Donc, c’est un excellent candidat et nous avons demandé aux chefs religieux et aux chefs coutumiers de prier pour lui pour qu’il puisse passer au premier tour au soir du 25 février’’, a souhaité le maire de la commune de Mbour.