Chaque 3 juin, est célébrée, dans le monde entier, la Journée mondiale des archives. Une occasion saisie hier par le Centre de documentation et d’archivage (CDA) de l’OMVS pour marquer l’événement via une conférence autour de l’’’Intelligence artificielle et archivage : implications, outils, enjeux et perspectives’’. Un thème qui résonne avec une actualité brûlante et des défis passionnants. D’ailleurs, le monde vit une ère de transformation numérique sans précédent, où le volume de données croît de manière exponentielle quotidiennement.

L’intelligence artificielle (IA) est une technologie qui redéfinit nos relations ou interactions avec l'information, a d’entrée signalé le directeur du Centre de documentation et d’archivage de l’OMVS de Saint-Louis. Pour Babacar Diongue, il est vrai que les métiers des sciences de l’information documentaire ont évolué avec les technologies de leur époque. ‘’En effet, hier, c’était le cuir ou le papyrus qui étaient utilisés comme support de consignation, de conservation et de diffusion de la mémoire. Aujourd’hui, c’est le papier et l’informatique surtout qui est le support le plus utilisé pour traiter, gérer et partager l’information dans le monde. À l’heure où les technologies numériques bouleversent nos pratiques professionnelles, l’intelligence artificielle (IA) s’impose progressivement comme un outil incontournable dans le domaine de la gestion de l’information. L’archivage, en tant que fonction essentielle à la mémoire des institutions et des sociétés, n’échappe pas à cette transformation. L’intégration de l’IA dans les processus archivistiques soulève à la fois des opportunités inédites, dont l’automatisation, la valorisation, l’accessibilité, entre autres et des questionnements éthiques, juridiques et professionnels’’, a déclaré M. Diongue.

D’où la nécessité de créer un espace de sensibilisation, de dialogue et de partage autour de ces enjeux. D’ailleurs, le directeur du CDA a rappelé que le thème choisi cette année va en droite ligne dans ce sens.

Pour rappel, le Centre de documentation et des archives (CDA) est créé en 1971. Il est investi de la mission de collecte, de traitement et de diffusion sous toutes ses formes de la masse d’informations disponibles sur les conditions socioéconomiques et physiques du bassin du fleuve Sénégal. Pendant plus de cinq décennies, le CDA a collecté et continue de collecter une importante quantité de ressources documentaires issues des activités de l’OMVS et des projets d’aménagement qui ont été menés dans le bassin du fleuve.

Selon son directeur, le centre est riche de plus de 13 000 documents divers (ouvrages, rapports d’études, comptes rendus, articles, discours, conférences, etc.), de 18 000 fichiers numériques directement téléchargeables respectivement à partir des différentes plateformes, de 530 mètres linéaires de documents d’archives textuels, d’une centaine de cartes ou plans relatifs aux aménagements structurants de l’OMVS (bâtiments, barrages, digues, routes, aménagements hydroagricoles structurants), d’une centaine de documents audiovisuels traitant des activités de l’OMVS, de 3 000 documents photographiques marquant les événements phares de l’organisation.

Il faut signaler que la conférence a vu la participation très remarquée du professeur Antonin Benoît Diouf, expert en bibliothéconomie, archivistique et gestion des connaissances, actuellement chef des Services de bibliothèque, documentation et gestion du savoir à l'Institut africain de développement économique et de planification des Nations Unies (Idep) à Dakar.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS