Climat social

En Conseil des ministres hier, le président Macky Sall a demandé ‘’l’évaluation des mesures de lutte contre la vie chère, en demandant au Premier ministre et au ministre du Commerce, de la Consommation et des PME de finaliser, avant la fin du mois d’octobre 2023, un rapport exhaustif sur les mesures prises par l’État, il y a un an, pour améliorer le pouvoir d’achat des populations et lutter contre la vie chère, notamment avec la fixation des prix des denrées de consommation courante et la régulation des loyers’’.

Il a également demandé ‘’l’accélération de l’exécution des projets d’électrification rurale, en demandant au ministre du Pétrole et des Énergies d’intensifier la mise en œuvre de l’ensemble des projets d’électrification en cours, en vue du raccordement rapide de nombreuses localités du milieu rural ; le déploiement de la phase II du programme des lampadaires solaires dans les communes et villages prioritaires’’.

Macky Sall, pour l’entretien du réseau routier, attend du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement qu’il prenne toutes les dispositions en relation avec les collectivités territoriales, pour assurer une prise en charge de l’entretien des routes et de certains ouvrages d’art fortement dégradés durant l’hivernage. Il a demandé au gouvernement d’accompagner, durant toute la période requise, la campagne Octobre rose qui vise à lutter contre le cancer.