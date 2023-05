Renforcer les capacités et la mobilité des mutuelles départementales des régions de Saint-Louis et de Matam pour améliorer la promotion de la Couverture maladie universelle auprès des populations du Nord. Tel est l’objectif recherché par l’Agence de la Couverture maladie universelle (Anacmu) avec le soutien de la Coopération luxembourgeoise. C'est dans ce sens que six véhicules et sept motos ont été remis aux six unions départementales des mutuelles de santé de la zone Nord.

Pour le secrétaire général de l’Anacmu, la structure qu'il dirige a, en effet, bénéficié d’un appui durant le troisième Programme indicatif de coopération (PIC III) Sénégal- Luxembourg, dans le but de renforcer la couverture sanitaire dans la zone nord du Sénégal, plus précisément dans les régions de Louga, de Matam et de Saint-Louis. Pour Mamadou Racine Senghor, la mise à disposition de cette logistique roulante, d’une valeur totale de 150 millions F CFA, entre dans le cadre plus global du volet ‘’Protection sociale’’ du 4e Programme de coopération Sénégal-Luxembourg visant à accompagner le programme de Couverture maladie universelle dont l’appui à la professionnalisation des mutuelles de santé. Cet appui intègre, entre autres, une dotation en équipements informatiques, le recrutement et la formation des équipes techniques des mutuelles, le renforcement des capacités d’encadrement technique des services régionaux de l’Anacmu, etc.

"Cet appui a porté sur la mise en place de nouvelles mutuelles de santé, sur la formation des acteurs, sur la supervision et sur la communication autour de la CMU à travers la production de supports. Comme vous le savez aujourd’hui, l’agence s’est inscrite dans une dynamique de mise en œuvre de plusieurs réformes dont l’accompagnement des mutuelles de santé à relever le pooling au niveau des départements.

Cette réforme va participer à la professionnalisation des mutuelles de santé et va donc nécessiter un appui logistique, surtout du matériel roulant. C’est pour cette raison que nous recevons, avec beaucoup de satisfaction, ces motos et véhicules de LuxDev, pour faciliter le déplacement du personnel dans les zones couvertes et faciliter l’accès aux services des futures mutuelles départementales", a confié M. Senghor. Il pense que ce don est une des preuves des relations de coopération et d’amitié qui unissent les deux pays. Il est convaincu que ce matériel roulant permettra aux organisations mutualistes des six départements des régions de Matam et de Saint-Louis d’assurer leurs missions avec plus d’efficacité. Sous ce rapport, il a invité les bénéficiaires de ce matériel d’en faire un bon usage.