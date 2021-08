Coalition opposition

‘’La plateforme Avenir Senegaal Bi Nu Begg ne ménagera aucun effort pour que cette grande coalition de l’opposition voit le jour et qu’elle transcende les clivages politico-idéologiques ou les intérêts personnels ou partisans’’.

Le mouvement a lancé hier un appel à l’opposition sénégalaise pour soutenir la mise en place de la grande coalition en gestation ces derniers mois. Il invite ses membres ‘’à ne pas perdre de vue le fait que, quelle que soit la pertinence des objectifs politiques ou la légitimité des ambitions personnelles, elles ne devraient jamais servir de raison pour tuer dans l’œuf un projet susceptible d’être un moyen de libération pour le Sénégal’’.

C’est pourquoi la plateforme Avenir Senegaal Bi Nu Begg demande à tous les partis et mouvements qui discutent pour la mise sur pied de coalitions, de s’ouvrir aux autres ou d’accepter leur main tendue pour fédérer et renforcer, plutôt que de diviser et affaiblir l’opposition.

Alors que le leader du mouvement Agir, Thierno Bocoum, a déjà manifesté son opposition à cette future coalition, la plateforme rappelle que ‘’la forte aspiration du peuple sénégalais au changement doit obliger l’opposition à s’unir autour d’objectifs communs, d’un projet politique partagé et à mutualiser ses moyens et ressources pour offrir au peuple la victoire qu’il attend depuis bien longtemps et qu’il sait maintenant à portée de main’’.

C’est ainsi que, ajoute-t-elle, les enjeux de l’heure imposent à tous de faire preuve d’humilité, de mesure et de responsabilité, afin de dépasser les contradictions mineures pour ne se concentrer que sur l’essentiel : le Sénégal.