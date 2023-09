Les orphelins des victimes du plus tragique accident maritime de l’histoire contemporaine ont demandé, hier, que le musée- mémorial érigé en hommage aux victimes puisse abriter les ossements de leurs parents, mais aussi que la priorité de l’emploi leur soit accordée dans la gestion et l’administration du musée-mémorial dont l’inauguration est annoncée pour le mois prochain.

Le ministre des Forces armées, qui conduisait la délégation officielle, a présidé, hier, à la gare maritime de Ziguinchor, ‘’la cérémonie traditionnelle de ravivage de la mémoire des victimes du bateau ‘’Le Joola’’. Arrivée à Ziguinchor dans la matinée via l’aéroport du Cap-Skirring, la délégation s’est d’abord rendue au cimetière de Kantène, à la périphérie de la commune où reposent certaines victimes. Ensuite, le cortège a pris la direction de la gare maritime d’où est parti le ‘’monstre’’ avant de sombrer au large des côtes gambiennes, le 26 septembre 2002, emportant avec lui près de 2 000 victimes. Dépôt de gerbe de fleurs, hymne aux morts, recueillements et prières ont rythmé l’an 21 du naufrage du ‘’Joola’’.

Profitant de l’occasion, les orphelins des parents disparus, qui ont presque tous atteint la majorité et que l’Association nationale des familles des victimes et rescapés a décidé désormais de leur passer le flambeau de la lutte contre l’oubli, ont demandé au président Macky Sall, par la voix de leur porte-parole Sylvie Diédhiou, que le musée-mémorial, dont les travaux sont presque achevés, puisse abriter, enfin, les ossements de leurs parents, symbole de cette tragédie, pour les libérer de la houle. Cela, disent-ils, permettra aux familles des victimes de ‘’se sentir proches d’eux, de se recueillir devant leurs tombes afin d’apaiser leurs souffrances et leurs cœurs meurtris dans le but d’enclencher, enfin, le processus de deuil.

Les orphelins demandent aussi que la priorité de l’emploi leur soit accordée dans la gestion et l’administration du mémorial qui est leur maison, afin de régler leur véritable problématique du chômage. Pour eux, la gestion managériale du mémorial doit revenir aux familles, du fait de leur compétence, leur expérience et leur vécu ainsi que leur savoir-faire pour la sauvegarde de l’édifice et de la mémoire des 2 000 victimes. ‘’Monsieur Macky Sall, cette demande est une suite logique à la finalité de votre lourd investissement pour être en phase avec l’avenir et le décret d’application de 2010 relatif à la loi de 2006’’, a indiqué la porte-parole, non sans souligner que le combat du ‘’Joola’’ leur appartient désormais.

L’action de l’état en Casamance magnifiée

Les orphelins ont, par ailleurs, profité de l’occasion pour traduire leurs mille gratitudes et reconnaissances au président de la République pour les réalisations et les importantes mesures prises par l’État à l’endroit des familles des victimes et rescapés du ‘’Joola’’. Parmi ces mesures, ils ont cité, entre autres, la prise en charge des pupilles de la nation, les bourses d’études dans des écoles privées et les universités publiques, la prise en charge médicale et les formations pour leur permettre de disposer de qualifications.

Il s’agit également de la liste additionnelle de 371 pupilles laissés en rade par le décret d’application de 2010, l’entretien des cimetières, le fonds de soutien (indemnisations), la construction de l’université Assane Seck, la réhabilitation des gares maritimes de Ziguinchor et de Dakar, et du port de Ziguinchor conformes aux normes internationales, la mise en service de trois bateaux adaptés à la navigation, la réalisation du pont-escale de Carabane et le balisage lumineux ainsi que le dragage du fleuve Casamance. S’y ajoute l’érection du tout joli mémorial-musée ‘’Le Joola’’ qui, selon eux, symbolise tout l’espoir attendu par les familles depuis deux décennies.

‘’Vaincre l’oubli’’

Pour sa part, le ministre des Forces armées a, d’abord, au nom du président Macky Sall et de l’ensemble du gouvernement, rendu un vibrant hommage aux victimes du naufrage et partager pleinement avec eux la forte émotion qui les habite tous. Sidiki Kaba a indiqué que cette commémoration vise à évoquer le souvenir des souffrances de celles et ceux qui sont partis à jamais et nous invitent à une introspection pour nous éviter de revivre une pareille catastrophe dont les conséquences sont toujours ressenties avec tristesse et regret par l’ensemble de la nation.

‘’Cette cérémonie, dit-il, nous aide, par des témoignages et des actes palpables, à vaincre l’oubli et à promouvoir ce que nous sommes et devons rester, clairement défini par notre devise nationale : Un peuple, Un but, Une foi’’. Il estime que ce devoir de mémoire constitue également une opportunité pour magnifier les efforts permanents consentis par le chef de l’État et son gouvernement pour le développement intégral de la Casamance.

Selon lui, c’est fort des orientations majeures du président de la République que le gouvernement, dans une solidarité agissante, a réalisé beaucoup de programmes qui mettent en place les bases d’une émergence socioéconomique de la région, dans un environnement totalement sécurisé et favorable aux investissements. ‘’Les effets visibles induits de ces programmes sont, entre autres, la dynamique enclenchée de l’instauration irréversible de la paix dans la région ainsi que son désenclavement interne et externe. L’accès des populations à un meilleur cadre de vie, la revitalisation du tissu économique et social, l’amélioration sensible des dispositifs d’éducation et de santé’’, a-t-il martelé, non sans ajouter que les perspectives d’émergence de la Casamance sont heureuses.

À l’en croire, il convient de constater, pour s’en réjouir, que la plupart des doléances majeures des parents des victimes et rescapés ont été satisfaites par l’État. Le ministre souligne que c’est dans cette optique que le président de la République a bien voulu construire le musée-mémorial qui trône majestueusement afin de conserver la mémoire des victimes du ‘’Joola’’, devenue une partie importante de notre mémoire collective. Ce monument, fait-il savoir, illustre parfaitement le thème de l’anniversaire de cette année, intitulé ‘’Les reliques du ‘Joola’ pour le musée-mémorial’’.

Il a enfin, remercié tous les acteurs impliqués dans la réalisation de ce ‘’temple’’.

HUBERT SAGNA (ZIGUINCHOR)