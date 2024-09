La région de Dakar a un nouveau chef de la sécurité publique régionale, en la personne du commissaire de police divisionnaire Mamadou Tendeng. Ce dernier, qui aura en charge une trentaine d’unités de la police, mais aussi de la sécurité des Dakarois, est un as de la sécurité qui a blanchi sous le harnais. ‘’EnQuête’’ vous parle de ce natif de Ziguinchor issu de Saint-Cyr, qui aura la lourde tâche de faire face à la lancinante question de l'insécurité qui sévit dans la capitale sénégalaise depuis un certain temps, avec une série de meurtres et d'agressions.

La région de Dakar, avec une population forte de 3 896 564 d'habitants, demande une offre de sécurité assez particulière. Conscient de cela, le directeur général de la Police nationale, l’inspecteur général de police Mame Seydou Ndour, a décidé de confier la sécurité de la capitale sénégalaise à un as de la sécurité, en la personne du commissaire divisionnaire Mamadou Tendeng. Ceci pour donner une réponse adéquate face à l'insécurité que connaît cette partie de la République du Sénégal avec son lot de conséquences.

Le nouveau chef de la sécurité publique régionale (CSPR) et le commissaire central de Dakar, le commissaire de police divisionnaire Mamadou Tendeng, est issu de la 37e promotion de la police nationale. Il bénéficie d’une solide expérience professionnelle en sécurité publique, pour avoir efficacement dirigé de nombreux services.

Comme chef de service, il a été à la tête du commissariat de l’île de Saint-Louis, le commissariat de Thiaroye en banlieue dakaroise, le commissariat de Rufisque ou encore le commissariat de Mbour. Le commissaire Tendeng a aussi dirigé le commissariat spécial de l’aéroport international Léopold Sédar Senghor dont il a organisé le transfert vers Diass. Après le commissariat de l’aéroport de Diass, le nouveau central de Dakar est retourné à la sécurité publique, à la tête du commissariat central de Thiès. Il sera par la suite mis en position de détachement au Cadre interministériel de coordination des opérations de lutte antiterroriste où il a dirigé pendant deux ans la Division opérations.

Par la suite, il retournera à nouveau à la sécurité publique, en novembre 2020 à la tête du commissariat central de Saint-Louis pendant deux ans et trois mois. Il entamera, en mars 2023, une carrière internationale avec son déploiement à la Mission des Nations Unies au Mali (Minusma). À la suite de la fermeture de la mission du Mali, il sera affecté au cabinet du directeur général de la Police nationale, d’alors l’inspecteur général de police Seydou Bocar Yague, comme conseiller technique, avant d’être redéployé à nouveau dans la mission des Nations Unies en République centrafricaine.

Depuis le 29 août 2024, les autorités sénégalaises ont décidé de lui confier le Service régional de sécurité publique de Dakar en tant que commissaire central.

Il va donc, dans les prochains jours, quitter Bangui pour répondre à l’appel du devoir national. Il aura sous sa responsabilité les commissariats centraux de Guédiawaye et de Rufisque ainsi que leurs secondaires et tous les autres commissariats d’arrondissement de Dakar, soit environ une trentaine de services de police.

Une lourde tâche qui n’ébranle pas le commissaire Tendeng, selon certains de ses proches contactés. "Il est réputé très discret, mais efficace et très rigoureux. Un as de la sécurité qui pourrait changer la donne. C’est un homme de terrain. Il est amoureux du droit’’.

Selon les témoignages, le commissaire Tendeng a tous les atouts pour répondre aussi bien aux attentes des autorités qu’à celles de la population. ‘’Les défis de la sécurité dans la capitale sont énormes, mais nous avons confiance en lui. S’il parvient à rabibocher la police et les populations, cela lui sera d’un grand atout. Ce n’est pas pour rien que la haute autorité a porté son choix sur lui", ont confié des proches et anciens collègues de travail au nouveau central de Dakar.

‘’Je vais accentuer la sécurisation avec une occupation permanente du terrain’’

Sur le plan académique, le natif d’Enampor, dans le département de Ziguinchor, est titulaire d’un diplôme de commissaire de police obtenu à l’École nationale de police de Dakar et des formations professionnelles, et un autre obtenu à l’École nationale supérieure de la police à Lyon, en France, à Saint-Cyr au Mont d’Or. Il est aussi titulaire d’une Maîtrise en droit privé, d’un DEA en droit de l’intégration, tous obtenus à l’université Cheikh Anta Diop (Ucad). Il est aussi titulaire d'un Master 2 en sécurité intérieure obtenu à l’université de Lyon 3 en France en 2013-2014, d’un Master 2 en politique et sécurité à l’Académie internationale des hautes études de sécurité.

Le nouveau patron de la police régionale de Dakar est conscient de la lourdeur de la tâche qui l'attend. "Je vais en terrain connu. Le respect la courtoisie, l’efficacité et l’efficience seront au cœur de mes actions. Je compte œuvrer pour assurer à la population une sécurité optimale. Ce sera le combat de tous les jours", a confié le divisionnaire Mamadou Tendeng.

Sur le sentiment d'insécurité que vivent les Dakarois depuis quelque temps, il a son mot à dire pour ne pas parler de solution. "Je vais accentuer la sécurisation avec une occupation permanente du terrain. Il y aura aussi une collaboration des plus efficaces avec la population. Nous allons établir des passerelles de communication, œuvrer pour avoir la confiance de la population", a-t-il promis.

Le chef de service de la sécurité publique régionale a aussi un message à l'endroit des hors-la-loi qui tenteraient de saboter sa mission. Voici sa trouvaille : "Ils seront traqués et mis hors d’état de nuire pour offrir une quiétude aux populations", a averti le commissaire divisionnaire Mamadou Tendeng.

CHEIKH THIAM