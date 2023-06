La coalition Yewwi Askan Wi accuse le Président Macky Sall de haute trahison et exige sa démission immédiate.

La coalition Yewwi Askan Wi appelle le peuple sénégalais à maintenir la mobilisation et à résister intensément et conformément à la constitution partout dans le pays et la diaspora pour sauvegarder les droits et libertés de nos concitoyens, l'unité nationale et la démocratie sénégalaise.