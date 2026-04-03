Publié le 3 Apr 2026 - 11:39
COMPÉTITION SPATIALE INTERNATIONALE  

DAUST offre la victoire au Sénégal

 

Le Sénégal a signé une performance inédite en devenant, ce jeudi 2 avril 2026 à Bordeaux, le premier pays africain à remporter la compétition internationale ActInSpace. Portée par l’équipe de la Dakar American School of Science and Technology (DAUST), cette victoire consacre l’émergence du pays dans le domaine de l’innovation scientifique et spatiale.

Opposée à des finalistes venus de 22 pays, dont l’Australie, le Brésil, le Kenya, le Royaume-Uni et la Turquie, l’équipe sénégalaise s’est distinguée dans une compétition de haut niveau axée sur les applications spatiales et les solutions innovantes. Cette consécration intervient après un parcours sans faute, entamé lors de la phase nationale organisée les 30 et 31 janvier 2026.

Coorganisée par l’Agence sénégalaise d’études spatiales (ASES) et l’Université Rose Dieng France Sénégal (URDFS), cette étape avait réuni sept équipes issues d’universités et d’écoles d’ingénieurs. Au terme de 24 heures de compétition, l’équipe de DAUST s’était imposée, décrochant son ticket pour la finale internationale.

La délégation sénégalaise à Bordeaux était conduite par le Directeur général de l’ASES, Maram Kaïré. Elle comprenait également des étudiants de DAUST, Abdallah Diallo du GICC, le Dr Labaly Touré de l’USSEIN, ainsi que Carina Vavasseur, coach de l’équipe.

Lancé en 2014 par le Centre national d’études spatiales (CNES) et l’Agence spatiale européenne (ESA), ActInSpace est un concours mondial qui mobilise des milliers de participants autour de défis technologiques inspirés du secteur spatial. Pour cette 6ᵉ édition, près de 1 800 participants issus de 35 pays, répartis en 410 équipes, ont travaillé sur plus de 20 défis proposés par des acteurs majeurs tels qu’Airbus, Thales Alenia Space, le CNES et l’ESA.

Au-delà de la performance sportive, cette victoire met en lumière la qualité de la formation scientifique au Sénégal et le potentiel de ses ressources humaines. Elle vient également renforcer la dynamique de structuration du secteur spatial national, impulsée par l’ASES.

Ce succès historique confirme ainsi l’entrée du Sénégal dans le cercle des nations innovantes en matière de science et d’espace, avec une ambition désormais affirmée sur la scène internationale.

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