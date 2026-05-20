Le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2027 a été effectué ce mardi. Le Sénégal est logé dans la poule J où il retrouvera le Soudan, le Mozambique et l’Éthiopie.

La route pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2027 au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie est tracée. Le tirage au sort, effectué ce mardi, a permis aux 48 équipes d’être fixées sur leurs adversaires lors des éliminatoires de la 36e édition de la CAN. Le Sénégal, champion d’Afrique, évincé par la CAF, se retrouve dans la poule J. Les Lions partagent le groupe avec le Soudan, le Mozambique et l’Éthiopie. Les hommes de Pape Thiaw sont favoris de ce groupe et ne devraient visiblement pas avoir de difficultés à se qualifier.

Toutefois, ces dernières années ont révélé que le statut de favori est loin d’être un passe-droit. Toutes les équipes doivent se battre jusqu’au bout pour décrocher le ticket qualificatif. Les Soudanais font partie de ces petits poucets qui ne se privent pas de mettre des bâtons dans les roues des gros calibres. Et la bande à Sadio Mané en sait quelque chose. Lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, ils avaient été tenus en échec (0-0) en déplacement chez les Crocodiles du Nil, qui avaient même occupé la première place du groupe B pendant un moment. Les deux équipes s’étaient retrouvées en huitièmes de finale de la CAN 2025, au Maroc. Les Sénégalais avaient gagné par 3-1, après avoir été surpris par les hommes de Kwesi Appiah, qui avaient ouvert le score très tôt par Amar Abdallah (6e, 0-1). Le Soudan, en quête d’une 11e participation à la CAN, sera donc le principal challenger du Sénégal dans ce tournoi.

Le Mozambique, qui sera le premier adversaire du Sénégal, est bien connu des Lions. Les deux sélections partageaient la poule L des éliminatoires de la CAN 2023. Les Sénégalais s’étaient imposés à l’aller et au retour (5-1, 0-1) et avaient fini en tête du groupe pour se qualifier à cette édition jouée en 2024 en Côte d’Ivoire. Éliminés en huitièmes de finale (leur meilleur résultat) de la CAN 2025, les Mambas joueront crânement leurs chances pour une septième participation. Quant à l’Éthiopie, elle fera office de petit poucet du groupe J. Vainqueurs de la CAN 1962 à domicile, les Walya visent une 12e participation à la CAN. Ils ont manqué les deux dernières éditions. Lors de leur dernière apparition en 2021, au Cameroun, ils ont été éliminés au premier tour. La dernière confrontation entre le Sénégal et l’Éthiopie remonte aux éliminatoires de la CAN 1998. Les Lions s’étaient imposés à l’aller (1-2, 6 octobre 1996) comme au retour (3-0, 22 juin 1997).

Début du tournoi en septembre 2026

Adversaire du Sénégal à la finale de la CAN 2025, le Maroc va en découdre avec le Gabon dans la poule A, où le Niger et le Lesotho tenteront de créer la surprise. Concernant les pays co-organisateurs, le Kenya est logé dans le groupe D où il va composer avec l’Afrique du Sud, la Guinée et l’Érythrée. L’Ouganda se retrouve dans le groupe H avec la Tunisie, la Libye et le Botswana. La Tanzanie va évoluer dans la poule L en compagnie du Nigeria, de Madagascar et de la Guinée-Bissau.

Les 48 équipes participantes sont réparties en 12 groupes de quatre. Les deux premières équipes de chaque groupe se qualifieront d'office pour la phase finale. Le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda étant assurés de participer en tant que pays hôtes, une seule équipe sera qualifiée dans leurs groupes respectifs. Le tournoi de qualification se déroulera sur trois fenêtres internationales FIFA entre septembre 2026 et mars 2027. Les deux premières journées sont prévues du 21 septembre au 6 octobre 2026, tandis que les troisième et quatrième journées se dérouleront du 9 au 17 novembre 2026. Les derniers matchs de qualification (5e et 6e journées) sont programmés du 22 au 30 mars 2027.

Tirage complet : Groupe A : Maroc, Gabon, Niger, Lesotho Groupe B : Égypte, Angola, Malawi, Soudan du Sud Groupe C : Côte d’Ivoire, Ghana, Gambie, Somalie Groupe D : Afrique du Sud, Guinée, Kenya, Érythrée Groupe E : RD Congo, Guinée équatoriale, Sierra Leone, Zimbabwe Groupe F : Burkina Faso, Bénin, Mauritanie, République centrafricaine Groupe G : Cameroun, Comores, Namibie, Congo Groupe H : Tunisie, Ouganda, Libye, Botswana Groupe I : Algérie, Zambie, Togo, Burundi Groupe J : Sénégal, Mozambique, Soudan, Éthiopie Groupe K : Mali, Cap Vert, Rwanda, Libéria Groupe L : Nigéria, Madagascar, Tanzanie, Guinée-Bissau

LOUIS GEORGES DIATTA