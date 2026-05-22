Tabaski 2026

À quelques semaines de la Tabaski, la Gendarmerie nationale poursuit sa traditionnelle opération de soutien aux familles des Forces de défense et de sécurité. Le Haut-commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la Justice militaire, le Général de division Martin Faye, s’est rendu mardi à la caserne Général Waly Faye de Mbao, où est installé le site de distribution de moutons destiné aux agents et aux populations civiles.

Comme chaque année à l’approche de l’Aïd el-Kébir, la Gendarmerie nationale tente de soulager les dépenses liées à l’achat du mouton de Tabaski. Mardi, le Général Martin Faye a effectué une visite sur le site de distribution aménagé à la caserne Général Waly Faye de Mbao afin de s’enquérir du déroulement des opérations. Portée par la Mutuelle de la Gendarmerie, cette initiative sociale permet aux membres des Forces de défense et de sécurité, mais également à des civils, d’acquérir des moutons à des prix jugés relativement accessibles. Les bénéficiaires ont la possibilité de payer au comptant ou, pour certains souscripteurs, par prélèvement sur salaire. Cette année, l’opération semble susciter un engouement particulier.

Face à la forte demande enregistrée, le Haut-commandant a salué l’implication du personnel mobilisé pour assurer le bon déroulement des ventes et de la distribution. L’édition 2026 est également marquée par une innovation organisationnelle avec l’introduction de l’outil informatique dans le processus de gestion et de distribution des moutons. Une modernisation qui vise notamment à fluidifier les opérations et à mieux encadrer les bénéficiaires. Au terme de sa visite, le Général Martin Faye a procédé à une remise symbolique de moutons à quelques bénéficiaires avant de leur adresser ses vœux pour une bonne fête de Tabaski. À travers cette initiative, la Gendarmerie nationale perpétue une tradition de solidarité devenue, au fil des années, un rendez-vous social important pour de nombreuses familles confrontées à la hausse continue du coût du mouton de Tabaski.