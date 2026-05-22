Le sélectionneur national a publié, ce jeudi, une liste de 28 joueurs qui défendront les couleurs du Sénégal à la Coupe du monde 2026, au Canada, au Mexique et aux Etats-Unis (du 11 juin au 19 juillet. Pape Thiaw a convoqué le jeune milieu de terrain du Bayern Munich, Bara Sapoko Ndiaye.

Pape Thiaw a mis fin au suspense en publiant la liste des joueurs retenus pour la Coupe du monde 2026. Le sélectionneur national a convoqué un groupe de 28 joueurs au lieu des 26 exigés par la FIFA. Le coach a fait savoir que deux vont quitter la sélection. L’instance mondiale a retenu le 1e juin comme date limite de dépôt des listes officielles.

L’entraineur a reconduit la plupart des joueurs présents à la CAN au Maroc. Les cadres sont bien présents dans cette nouvelle liste, comme Sadio Mané qui revient dans la Tanière après avoir manqué la trêve internationale du mois de mars. Ce sera probablement la dernière campagne de l’attaquant d’Al Nassr avec les Lions. Pape Thiaw a réservé une petite surprise dans sa liste en appelant Bara Sapoko Ndiaye. Le jeune (18 ans) milieu de terrain du Bayern Munich a fait quelques apparitions avec le club bavarois (4 matches avec l’équipe A).

Convoqué en équipe nationale en septembre 2025 dans le cadre des rencontres des Lions contre le Soudan et la RD Congo pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, Moustapha Mbow sera présent au Canada, au Mexique et aux Etats-Unis. Ilay Camara et Assane Diao, qui avaient été contraints de déclarer forfait pour la CAN, figurent dans le groupe. Alors que Bamba Dieng fait son retour en compétition internationale avec le Sénégal. L’attaquant de Lorient est récompensé pour sa saison remarquable avec le club lorientais (10 buts, 1 passe décisive en 22 matches de Ligue 1).

Les grands absents de la liste sont les attaquants Boulaye Dia, Cheikh Tidiane Sabaly et Habib Diallo. L’ancien Messin paye cash sa décision de rejoindre le championnat américain durant le mercato d’hiver. Il était déjà absent de la Tanière en mars dernier. Quant aux deux autres, ils subissent les contrecoups de leurs performances passables durant la saison.

L’autre absent de l’effectif est Malang Sarr. Beaucoup espéraient voir le défenseur de Lens intégrer l’équipe pour le Mondial au vu de sa solide saison et les pépins physiques de Kalidou Koulibaly en cette fin de saison. Le Lensois avait multiplié dernièrement ses appels au pied pour jouer avec les Lions. Il a même été présent dans la liste de pré-sélection, mais Pape Thiaw a décidé de se passer de ses services.

La liste des Lions : Gardiens : Edouard Mendy (Al-Ahli), Mory Diaw (Le Havre), Yehvann Diouf (Nice) Défenseurs : Ismail Jakobs (Galatasaray), El Hadj Malick Diouf (West Ham), Kreppin Diatta (Monaco), Antoine Mendy (Nice), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Abdoulaye Seck (Maccabi Haïfa), Moussa Niakhaté (OL), Moustapha Mbow (Paris FC), Ilay Camara (Anderlecht), Mamadou Sarr (Chelsea) Milieux : Habib Diarra (Sunderland), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Pape Gueye (Villarreal), Lamine Camara (Monaco), Bara Sapoko Ndiaye (Bayern Munich), Gana Gueye (Everton) Attaquants : Sadio Mané (Al-Nassr), Ismaila Sarr (Crystal Palace), Ibrahim Mbaye (PSG), Assane Diao (Come), Ilimian Ndiaye (Everton), Cherif Ndiaye (Samsunspor), Bamba Dieng (Lorient), Nicolas Jackson (Bayern Munich/Chelsea)

LOUIS GEORGES DIATTA