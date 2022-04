Le musicien Baba Mbengue a présenté en grande première son album à ses fans de Guinaw Rails. A cet effet, un délicieux concert qui a été servi pour annoncer la sortie de l’opus produit par Sunu Label, la boîte de production de Wahab Fall.

Le jeune chanteur Baba Mbengue a procédé, en fin de semaine, au lancement de son album. Les populations de Pikine Guinaw Rails ont eu le privilège d’être les premières à découvrir ce premier opus de leur fils, produit par Sunu Label du producteur Wahab Fall. La soirée s’est déroulée au Terrain Bayal de Enda, là où l’artiste a fourbi ses armes. Ainsi, pour lui, c’est une façon de rendre hommage à ceux qui l’ont toujours soutenu, mais aussi, revenir sur les lieux où il a démarré. ‘’Je suis très heureux de me retrouver sur ces lieux qui ont accueilli mes débuts dans la musique. Je suis fier de me retrouver ici, d’être originaire de Pikine Guinaw Rails. Aujourd’hui, mon devoir consiste à faire plaisir aux habitants qui m’ont toujours soutenu. C’est une obligation de venir proposer à ce public ce que nous avons réalisé durant toute cette longue période d’hibernation’’, a déclaré Baba Mbengue en marge de cette belle soirée où l’ambiance était à son comble.

Le grand comédien Per bou Khar, au micro central, ainsi que de jeunes artistes comme Khadim Temps et la chanteuse Mariama ont apporté leur pierre à l’édifice, au grand bonheur des fans. A cet effet, le magnifique spectacle offert au public a tenu en haleine la foule dense venue soutenir et applaudir. Baba Mbengue a passé en revue son répertoire presque entièrement repris en chœur par le public unanimement acquis à sa cause. Des titres phares comme Guewel et Sama Yaye, entre autres succès, ont été servis dans une belle complicité avec l’assistance. La communion a été évidente. Un orchestre de qualité a passionnément accompagné "l’enfant chéri de Pikine Guinaw Rails" qui jouit désormais d’une réelle popularité dans son fief. Ainsi, les mélomanes peuvent s'attendre à déguster du lourd à la sortie de cet album qui fera sans doute beaucoup de bruit.

‘’Il a toutes les cartes en mains’’

Lampe Fall est un jeune chanteur qui a joué sa partition à la réussite de cette belle soirée. Il n’a pas tari d'éloges pour Baba. ‘’Il n’a pas été difficile de travailler avec Baba Mbengue. C’est un jeune chanteur qui a déjà un certain bagage et il est très talentueux et c’est un réel plaisir de bosser avec un artiste d’un tel niveau. Il est très doué et je peux dire que c’est un très grand chanteur. Il est très bon. Il aime profondément ce qu’il fait et surtout il n’est pas pressé. C’est ce qui fait qu’il dispose de beaucoup de qualité, et en studio il est plus que performant et il répond favorablement à toutes nos attentes’’, a-t-il salué. ‘’Je suis convaincu qu’il a toutes les cartes en mains pour réussir une grande carrière. Il est très discipliné et très correct. Nous ne nourrissons aucune crainte sur la suite de sa trajectoire. Il faut juste prier pour lui, car il a d’énormes qualités’’, a-t-il poursuivi.

Cerise sur le gâteau, un documentaire consacré au parcours de la vedette du jour a été projeté. Ayant très tôt quitté l’école, Baba Mbengue a tout de suite voulu travailler pour venir en aide ses proches, d’après le témoignage des membres de sa famille. En effet, après à la disparition tragique de son grand frère à la suite d’une noyade, il a pris ses responsabilités pour trouver des petits boulots dans le seul souci de soutenir ses parents. Par la suite, il a mis les pieds dans le milieu de l’art.

A ses débuts, il a intégré le groupe de Secka Leumbeulou Nar. Son passage au sein du groupe de ce grand artiste de Pikine fut d’une grande aide. Chemin faisant, Baba Mbengue a travaillé avec la chanteuse Daba Sèye. Puis, il a été repéré par Mbaye Dièye Faye avec qui il a cheminé durant de nombreuses années. Le jeune musicien a aussi fait des tournées en France et a pu acquérir plus de rudiments de son métier. Le petit fils de Sibérou Mboup alias Chuck Berry qui est le frère de sa grand-mère a donc la chanson dans le sang. Il n’a donc pas dévoyé son héritage.