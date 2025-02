Le réalisateur Souleymane Cissé, figure emblématique du cinéma africain, est décédé hier à l'âge de 84 ans, à Bamako, au Mali. La triste nouvelle a été annoncée par sa famille. Cette disparition est un coup dur pour le cinéma africain, qui devient orphelin d’un cinéaste engagé qui a consacré toute sa vie à son art.

La nouvelle est tombée hier, un coup dur pour sa famille, son pays d’origine, mais aussi pour le cinéma africain. Souleymane Cissé, réalisateur malien de renom, s’est éteint à l’âge de 84 ans. Sa fille, Mariam Cissé, a confirmé la triste nouvelle auprès de l’AFP, déclarant : ¨Papa est décédé aujourd’hui à Bamako. Nous sommes sous le choc. Toute sa vie, il l’a consacrée à son pays, au cinéma et à l’art.¨ L’icône du cinéma africain, Souleymane Cissé a marqué l’histoire du septième art par son talent et sa passion.

Récompensé à plusieurs reprises sur la scène internationale, il a notamment reçu le Prix du Jury au Festival de Cannes en 1987, pour ¨Yeelen¨, une œuvre magistrale qui reste l’un des plus grands films du continent. Plus récemment, en 2023, il s’est vu décerner le Carrosse d’Or, confirmant ainsi son héritage dans le monde du cinéma.

C’est une perte d’autant plus douloureuse quand on sait que cette année, il devait présider le jury de la sélection Long-Métrage de l’édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco), dont la levée des rideaux est prévue ce weekend.

Il y a deux ans, un hommage lui avait été rendu dans cette même ville et cette année, son absence sera profondément regrettée.

Pour rappel, il y a deux ans le journal ‘’EnQuête’’ avait assisté à cet hommage et s'était entretenu avec feu Souleymane Cissé. En effet, l’Étalon de Yennenga 1983, ¨Finyé¨ (Le vent) de Souleymane Cissé avait été projeté. Dans l’entretien, le patriarche malien était revenu sur la problématique posée dans le film et qui était et qui est toujours d'actualité. ‘’Le problème posé il y a quarante ans, nous le vivons aujourd’hui. Je me dis qu’il faut un autre film avec une nouvelle dimension. Tout ce film me parle aujourd’hui. Je suis tellement émue. Ce film m’interpelle encore et je ne sais pas comment y répondre’’, s'était exprimé Souleymane Cissé.

Avec Alain Gomis, ils sont les deux seuls réalisateurs à avoir remporté deux Étalons d’Or de Yennenga.

Souleymane Cissé abordait des thématiques poignantes

Dans ¨Finyé¨, il raconte la révolte d’élèves, après la publication des résultats falsifiés du baccalauréat. Et dans la plupart de ses films, il fait un clin d’œil à l’amour, à la politique, aux traditions, à la polygamie et surtout à la place de la femme. Dans une interview accordée à ‘’Africulturelle’’ dans le cadre du festival Dakar Courte en 2023, il avait confié qu'il dénonçait la condition des femmes au Mali. ¨Ma vision des choses était que les femmes aient leur place comme il le faut. Mais, en réalité, rien ne change, même si on part de nombre de femmes équivaut au nombre d’hommes, les conditions ne changent pas et c’est partout¨. Il avait souligné que ce problème de condition de femme est partout : ¨Les femmes sont des esclaves aux États-Unis. Donc, la condition de la femme, ce n’est pas seulement au Mali ou en Afrique¨, avait-il insisté.

Il abordait avec passion ces sujets qui lui tenaient à cœur et qu’il souhaitait dénoncer à sa manière.

Il parlait également du patrimoine cinématographique : "Aujourd’hui, les jeunes au Mali ne connaissent pas mes films ni ceux de Sembène, sans oublier les autres films africains, faute de structures adaptées", avait-il confié.

Son souhait était que la jeunesse africaine ait l’opportunité de découvrir et d’apprécier les œuvres cinématographiques du continent. ¨Le jour où l’on aura des politiques qui s’investissent dans la culture, vous allez voir le développement du Mali. Mais pour l’instant il n'y en a pas et c’est dommage’’.

Il fut aussi un fervent défenseur de l’unité africaine, un visionnaire qui prônait la solidarité entre les nations du continent. Souleymane Cissé n’était pas seulement un artiste, il était une voix, une conscience, un homme qui portait le cinéma africain avec sincérité et audace. Il ne maquillait ni ses mots ni ses idées, préférant toujours la vérité brute à la complaisance.

Ami intime du légendaire Ousmane Sembène, il lui avait dédié un documentaire vibrant d’émotion, un hommage à celui qu’on surnommait le "Père du cinéma africain". Pourtant, ce film n’a jamais trouvé sa place sur les écrans sénégalais. ¨J’ai fait un film pour Ousmane Sembène et je n’ai pas vu l’intérêt de l’État sénégalais pour ce film-là. Ça, ça me gêne¨, confiait-il avec amertume dans son interview avec ‘’Africulturelle’’.

Néanmoins, aujourd’hui, c’est Souleymane Cissé qui s’éteint. Peut-être que cette fois, l’Afrique prendra conscience de l’homme qu’il fut, du legs inestimable qu’il laisse derrière lui. Il mérite tous les hommages, toutes les reconnaissances, toutes les inclinaisons. Car il a porté le septième art au sommet et il continuera de briller à travers chaque image, chaque scène, chaque histoire qu’il a racontée. Il prônait la solidarité entre les États africains et encourageait les nations à s’unir. C’était un grand homme, tant par ses paroles que par ses idées. Qu’il repose en paix.

THECIA P. NYOMBA EKOMIE