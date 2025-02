PLUIE D’HOMMAGES À JIMMY MBAYE Bassirou D. Faye ‘’J’ai appris avec tristesse le décès de Mamadou Mbaye, alias Jimmy, talentueux guitariste du super Etoile. Mes sincères condoléances à sa famille, au groupe super Étoile, à son leader monsieur Youssou Ndour et à toute la communauté artistique…’’ Youssou Ndour ‘’Je viens de perdre mon frère, ami et compagnon de plus de 40 ans. Priez pour lui ! Firdawsi incha’Allah, Maestro ‘’ Coumba Gawlo Seck ‘’Ma douleur est incommensurable. Jimmy Mbaye, le virtuose de la guitare, s’en est allé à jamais. Tu me faisais pleurer de bonheur sur scène. Aujourd'hui, tu me fais pleurer de douleur. MINISTRE DE LA CULTURE, KHADY DIÈNE GAYE ‘’ Il fut un phare pour notre culture…’’ ‘’Membre émérite de l’orchestre Super Étoile de Dakar, virtuose de la guitare, auteur-compositeur visionnaire, il fut bien plus qu’un musicien : un phare pour notre culture, un bâtisseur d’avenir. Il incarnait cette générosité artistique qui fait des aînés non des rivaux, mais des semeurs de graines créatives. Jimmy était un architecte de l’invisible. Par ses harmonies, il a érigé des ponts entre générations, entre territoires, entre le sacré et le profane. Son héritage restera gravé dans la pierre de notre mémoire collective.’’ Johnson Mbengue (Journaliste) ‘’Jamais ses cordes ne cesseront de chanter. Inspirant encore l’étoile et ses rêves. Maestro du rythme, virtuose exalté,. Mystique harmonie que le temps soulève. Yallah l’accueille, mais son écho demeure. Mbalax en pleurs, sa guitare orpheline. Battements de notes dans l’ombre du soir. Accords éternels sur la scène divine. Yeux levés, il brille dans la mémoire. Et son solo éclaire l’infini. Jamais ses cordes ne cesseront de vibrer. Inoubliable virtuose aux notes étoilées. Mélodies gravées dans l’âme du mbalax. Mystique touche qui transcendait le temps. Yeux fermés, mais l’écho brille encore. Maestro parti, mais l’Étoile scintille. Battements de cœur au rythme de sa guitare, accords immortels dans le vent de Dakar, Yallah lui ouvre les portes du firmament, et son solo résonne à jamais. Repose en paix jimmy ! L’ASSOCIATION DE LA MUSIQUE DU SÉNÉGAL SUR JIMMY ‘’Son héritage est immense’’ Suite au décès de l'artiste Jimmy Mbaye, les hommages et témoignages se multiplient. Le Président de l’Association des Métiers de la Musique du Sénégal (AMS) a fait part de sa tristesse en apprenant la nouvelle du décès d'un ‘’grand frère, un mentor’’, un pilier du paysage musical sénégalais. ‘’Jimmy n'était pas seulement un virtuose de la guitare, un artiste hors pair qui a marqué des générations à travers le Super Étoile et ses propres compositions. Il était aussi un fervent défenseur de la cause des artistes, un homme de principes qui n’a jamais cessé de militer pour la reconnaissance et la dignité des créateurs’’, a ajouté Daniel Gomes. Qui renseigne qu’au sein de l’Association des Métiers de la Musique du Sénégal (AMS), ‘’il a toujours été une voix forte, un conseiller avisé, un modèle pour les jeunes artistes en quête de professionnalisation’’. D'après Daniel Gomes, Jimmy Mbaye croyait en un secteur structuré, en des droits respectés, en une transmission des savoirs. Il note aussi que la passion Jimmy pour la musique était indissociable de son engagement pour l’amélioration des conditions de vie des artistes. ’’Aujourd’hui, nous perdons un maître de la guitare, mais aussi un homme au grand cœur, un frère qui, par son humilité et sa générosité, nous a tous marqués. Son héritage est immense, et il continuera à vibrer dans chaque note de musique, dans chaque combat mené pour la reconnaissance des artistes au Sénégal’’, a témoigné le Président de l’AMS.