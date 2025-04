SAINT-LOUIS : LANCEMENT ET DÉDICACE DU LIVRE « TRACÉS CRÉATIFS »

« Tracés créatifs : réflexions de graphiste ». L’ouvrage a été présenté et dédicacé samedi dernier par son auteur, le designer Abdoul Aziz Fall, à l’Université Gaston Berger. Ce fut l'occasion pour l’enseignant-chercheur et directeur artistique de répondre aux questions des étudiants et d'un public nombreux. Pendant quatre heures, l’auteur a évoqué les raisons de sa publication et les onze thématiques développées dans le livre.

Abdoul Aziz Fall est un professionnel du design formé à l’UGB et évoluant dans le milieu du design graphique, depuis maintenant dix ans. Une expérience qu’il souhaite partager via un livre avec les jeunes générations de créateurs, compte tenu de la rareté d’ouvrages de référence dans ce domaine. Pour lui, les étudiants désirent approfondir leurs connaissances au-delà de ce qu’ils reçoivent en amphithéâtre. D’ailleurs, a-t-il ajouté, c’est l’une des motivations de la publication de « Tracés créatifs : réflexions de graphiste ».

« En enseignant, on se rend compte que les jeunes ont soif de savoir. Mais il n'existe pas d'ouvrage qui puisse au moins tracer les bases, établir un cadre pour répondre aux questionnements qui reviennent souvent. À chaque génération, l’enseignant est obligé de répondre aux mêmes questions. C’est pourquoi j’ai publié cet ouvrage, pour guider les jeunes, leur montrer la voie et les aider à se préparer pour leur carrière. L'objectif de cette œuvre est de les inspirer et surtout de les accompagner. Il y a 11 chapitres dans le livre, allant de l'identité professionnelle à l'intelligence artificielle dans le domaine du design graphique », a expliqué l’enseignant-designer Abdoul Aziz Fall.

Il a rappelé que les sujets abordés concernent l'identité professionnelle, la facturation, la gestion avec le client, ainsi que la définition de l'identité visuelle. « Ce sont des sujets que le quantum horaire en enseignement ne permet souvent pas d’aborder en profondeur. Nous n'avons pas suffisamment de temps pour les développer chaque fois que nous faisons cours. Le quantum horaire est de 20 heures, 40 heures. Avec ce quantum, nous ne pouvons pas donner aux étudiants les compétences techniques nécessaires. L’ouvrage « Tracés créatifs : réflexions de graphiste » permettra aux futures générations d'acquérir les trois compétences qu'ils doivent avoir pour exceller : les compétences techniques, créatives et professionnelles », a déclaré M. Fall.

Toutefois, l’enseignant-chercheur à l’UGB invite les jeunes créatifs à faire preuve de prudence dans l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) dans la création, qui est l’essence du graphisme. « Il y a des avantages et des inconvénients. L'IA peut représenter une menace pour ceux qui pensent qu'elle doit remplacer leur métier. Ils doivent la considérer comme un outil. Si vous pensez que l'IA est là pour vous remplacer, c'est là qu'elle devient une menace. Il faut utiliser cet outil pour améliorer sa productivité et sa créativité. Lorsque vous vous l'appropriez, il faut comprendre que cela nécessite un mélange de créativité, d'intelligence critique, et surtout de prudence », a averti le designer graphiste Aziz Fall. Pour l’auteur, l’ouvrage a pour slogan : « un mentor à portée de main ».

IBRAHIMA BOCAR SENE, SAINT-LOUIS