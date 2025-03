Je me souviendrai toujours de ce dimanche 14 mars 2021. Il est vrai que depuis, deux êtres qui nous étaient très chers vous ont rejoint dans votre dernière demeure : notre compagne des jours sombres, notre chère épouse, adja Kiné Diouf la sainte, pour sa fidélité, sa foi, son endurance, notre fille Moumy Seck Gueye, digne héritière de sa mère par ses qualités, épouse de Bougane Dany Gueye. Les images de ce long dimanche défilent encore devant mes yeux embués. C’est comme si c’était aujourd’hui.

La vie des bonnes gens ne nécessite point qu’on en parle. Elle parle d’elle-même. Thione s’il était permis de le faire, sans risque de nous tromper, je dirai ceci de toi Thione. Populaire, tu es resté peuple. Tu n’as jamais chanté, bonne naissance oblige, cet air du temps qui s’appelle l’arrogance, snober ses anciennes connaissances. Cette foule composite d’hommes, de jeunes, adultes, vieux, de condition sociale aisée comme modeste, qui avait tenu à t’accompagner pour ton ultime voyage, dans la douleur, le désarroi, surtout en cette période de Covid le confirme bien. Sur leur visage se lisaient avec leur regard éploré la tristesse et le désespoir.

Au même moment, on notait cette même ambiance de désolation partout au Sénégal et dans la Diaspora que tu connaissais trop bien, étant Ambassadeur. Devant ta tombe les images vivantes de vieux souvenirs d’une amitié de près de quarante ans défilent devant mes yeux éblouis et mon esprit brouillé comme un film. Du mythique Miami, au Baobab Club, Rules Jules Ferry, notre génération de jeunes lycéens bringueurs « noceurs » de la belle époque des années 70 t’avait suivi partout comme l’étoile filante des Rois mages en Galilée, emportés par cette voix unique, dansant tes morceaux fétiches d’alors « Sèye, Mariage », « Domou Baye, (demi frères). Des années plus tard, nos chemins se sont à nouveau croisés en Normandie, là-bas au Calvados, dans cette belle ville de Caen où je poursuivais mes études universitaires.

On se retrouvait souvent dans les cafés « le Marigny », le « Maryland », où aimait se retrouver la communauté sénégalaise, les travailleurs et les étudiants, avec mon ami d’enfance Ibou Mbaye, son cousin Grand Macodou. Je ne pourrais oublier ton plus que frère Malik Ndoye, le grand attaquant de l’ASC Niayes, la star du ballon rond de l’époque, terreur des défenseurs qui fit les beaux jours du Stade de Malherbes avec le club de CAEN. Nous aimions nous rappeler de la saveur du « thiebou dieune » très succulent que nous concoctait son épouse Djeba les dimanches. En reconnaissance de ces journées dominicales, vous nous aviez immortalisés en nous consacrant le premier tube « Ballago, Siguil, Siguil (Relève toi, Debout) de ton orchestre le « Ram Dan » (Ramper avec patience pour atteindre le sommet de la victoire).

Ironie du sort, comme une prémonition la veille de notre retour à Dakar depuis l’hôtel de « Town Lodges à Johannesburg, tu étais l’absent le plus présent lors de nos débats politiques à propos de l’univers carcéral au Cap Manuel. Toussaint Manga, mon collègue député au Parlement panafricain se rappelait des souvenirs de vos moments de compagnons d’infortune dans la maison d’arrêt du Cap Manuel où je venais vous rendre visite toutes les semaines. Il se rappelait ta générosité, ton sens du partage des repas copieux avec tes codétenus que tu avais perpétué après ton élargissement. Nous revient alors en mémoire, cet après -midi brumeux de janvier 1983 où tu étais rentré dans ce café, très animé. D’un ton triste mais calme, serein tu nous annonçais à notre grande surprise ta décision de retourner au pays. L’explication que tu nous avais servie lorsque nous t’avions demandé les raisons nous avait d’avantage médusés. Car, disais-tu, une sordide rumeur, relayée par la presse de rue « radio Kankan » circulait au Sénégal, comme quoi « tu aurais été pris en flagrant délit de trafic de « Yamba » chanvre indien à la Gare de Lyon et emprisonné à la prison de Fresnes.

Tous nos efforts en vue de te dissuader furent vains d’autant plus que jusqu’ici tu as été jusqu’au bout de ta ténacité, ayant résisté au chantage de ce promoteur qui t’avait fait venir en France. Quarante ans après, le sort semblait encore s’acharner sur toi avec cette histoire d’accusation « de multiplication, de blanchiment et trafic de faux billets de dizaines de milliards trouvés chez toi ». Te connaissant bien, comme beaucoup de sénégalais, je n’avais jamais douté de ton innocence. Tu avais bien supporté de manière stoïque ta détention, en homme de foi, bon croyant musulman doublé d’un disciple de Khadim Rassoul, ta référence spirituelle, après le Prophète (PSL). Ses prescriptions, ses khassaïdes que tu parcourais au quotidien n’ont été jamais un secret pour toi. Son nom et ses enseignements n’avaient- ils pas inspiré la plupart de tes œuvres musicales ?

Fervent disciple de Serigne Bamba, tu as bien contribué à faire connaître davantage à des milliers de personnes de toutes races et religions Touba, la ville Sainte du Saint Homme, même à leur conversion à l’Islam et leur adhésion au « Mouridisme ». Khadim Rassoul, à la fois ton Guide, ton refuge et ta consolation était bien avec toi avant que tu ne sois parti le rejoindre. Tu n’as cessé de me surprendre. Quelques semaines avant votre rappel à Dieu, la Cour de Cassation venait de rendre une décision d’annulation de toutes les décisions de ta condamnation, te blanchissant définitivement comme ton dernier habit de linceul de percale », pour reprendre notre ami commun, Maître Ousmane Sèye l’avocat infatigable de toutes tes causes, aujourd’hui disparu lors de son émouvante oraison funèbre qu’il t’avait adressée.

Depuis le royaume de l’Éternel, ton regard rassurant parce que serein, plein de mystère, impénétrable, ton sourire qui faisait apparaître de loin ta dentition raviveront pour toujours la flamme d’estime enfouie dans le cœur de milliers de sénégalais qui n’ont eu de cesse de louer tes qualités et valeurs. Tu nous rappelleras toujours à nous et aux générations futures ce que doit être un Homme : travailleur infatigable, courtois, humble, sobre, généreux, discret, patriote, loyal et fidèle à ses convictions. Et quoi d’autre ? Tu cultivais aussi dans ton jardin intérieur des vertus, celles qui ne courent plus hélas les rues. Tu avais toujours fait tien ce credo de Rabelais : « Fais ce que tu voudras ; parce que les gens bien nés, bien instruits, conversant en compagnie honnête, ont par nature un instinct et une aiguillon, qui toujours les poussent à accomplir des faits vertueux et les éloigne du vice, aiguillon qu’ils nommaient honneur. »

Et que dire de votre esprit patriotique, rassembleur et pacifiste pour l’union de tous les grands musiciens du Sénégal et tes frères Stars mondiales ? Quid de cette œuvre colossale : « La CEDEAO en Cœur », l’œuvre de ta vie, ce grand projet musical à travers le quel tu disais vouloir démontrer que le « Mbalax, style musical le plus populaire au Sénégal est exportable toi l’interprète de « Diaga » en hommage à ta fidèle, brave et pieuse épouse et mère de tes gentils enfants, Kiné Diouf pour la nommer, lors de la cérémonie de présentation du livre qui t’a été consacré par le journaliste Fadel LÔ « Paroles de Thione » ? Comme s’il avait aussi pressenti ta fin prochaine un autre compatriote, enseignant chercheur Chérif Seck, de l’Université de Caroline lui avait emboîté le pas dans une œuvre à toi dédiée : « La conscience morale et religieuse dans la poésie chantée de Thione Ballago Seck ».

Après ces deux publications, d’autres suivront. Ce projet à l’étape de mixage devrait se présenter sous forme d’un coffret de trois albums. En y associant toutes les ethnies du Sénégal, et des musiciens de l’Afrique et de la Diaspora, tu confirmes ton esprit panafricaniste par ton attachement à l’Unité Nationale et à l’Union Africaine, concrétisant le rêve des Pères Fondateurs de l’Organisation pour l’Unité Africaine, devenue Union Africaine. L’emblème, le slogan de notre Parlement Panafricain à savoir : « Une Afrique, Une Voix » avec toi est alors en train de devenir une heureuse réalité à travers les sons et les lumières que tu as su conceptualiser et matérialiser avec ton grand génie et ton humanisme. Ce que les sénégalais ont toujours apprécié et aimé surtout en toi, c’est ta spiritualité.

Homme de foi et de conviction, tu as toujours été constant dans tes engagements, quel que soit la situation. En cela, tu as bien su relever avec succès par tes qualités le défi du poète Rudyard Kipling lancé aux hommes dans son beau poème qui a marqué notre adolescence ( Tu seras un homme, mon fils) : « Si tu peux voir détruit l’ouvrage de ta vie et sans dire un mot te mettre à rebâtir ; si tu peux supporter d’entendre tes paroles travestie par des gueux pour exciter des sots , et d’ entendre mentir sur toi leurs bouches folles sans mentir toi -même d’un mot ; si tu peux connaître triomphe après défaite et recevoir ces deux menteurs d’un même front, tu seras un homme mon fils ». Tu constitues à la fois la vitrine et le miroir de notre patrimoine artistique musical.

« Tout devoir aux autres, et ne rien devoir à soi-même, telle fut votre pénible et noble charge durant toute ton existence. » Soixante-six ans, ce n’est tout de même pas trop dans la vie d’un homme, débordant d’énergie comme toi. Mais tu les as vécus pleinement en homme accompli, emportant avec toi, la reconnaissance de tes compatriotes. Ballago, Siguil Siguil, Ram Dan, chantais-tu ? Thione c’est la Nation entière qui te pleure aujourd’hui, toi qui as tout donné à ton peuple. Digne héritier de feu Abdoulaye Mboup, tu es parti rejoindre au Panthéon d’autres illustres hommes et femmes de l’Art et de la Culture qui ont marqué l’histoire du Sénégal. Devant DIEU, le Tout Puissant, ton brave père, ta sainte mère Nogaye Ngom tu pourras bien dire : j’ai fait ce que j’ai pu. Tes enfants, venant à votre suite diront : Gloire à notre brave et adorable père !

Thione, tu nous as aussi honoré, mon épouse et moi un peu partout, en portant nos noms à travers tes plus belles chansons phare, dans tous les Grands Palaces de ce monde Dakar, Paris, Bercy, Stockholm, Amsterdam, Manhattan, Tokyo, sans rien attendre de nous. Grand virtuose tu as le don bien entretenu d’allier à la fois les cinq plus belles voix d’oiseaux : le chardonneret, le canari, le merle, le rossignol, le rouge-gorge. Tu ne nous as pas certes donné le ciel, mais tu nous as soulevé de Terre en nous faisant voyager sur ton tapis magique á travers le temps et l’espace. Tu nous as égayés tout en nous enseignant sur tous les thèmes de la vie , devenus des hymnes : papa, maman, l’amour, la solidarité, le travail, l’honnêteté, la foi du paysan, la mendicité des jeunes « talibés », la solidarité, la paix, la guerre, le caractère éphémère de la vie, la mort. Qui peut t’égaler dans l’inspiration et l’improvisation ? Te rappelles-tu de cette anecdote insolite et glaçante de terreur ?

Par un après-midi d’un mois de Ramadan de 1988, dans ton domicile à la Rue 10, où j’étais venu te voir avec mon ami Pathé Diop, tu nous avais interpellé sur le jeûne en ces termes « Pendant toute la période du Ramadan, même les vers observent le jeûne en s’abstenant de dévorer les morts sous terre ». Aussitôt votre inspiration fertile et intarissable aidant, tu avais composé cette chanson devenue un grand tube que tu nous avais encore dédiée à Sadio et moi sous le titre « Sakh Yi Chi Bir Souf, Ndakh Da Gnou Doundé New Werou Kor ?

Merci pour tout Ballags de nous avoir accompagné et couvert avec ta franchise, tes conseils. Cela nous avait bien aidé à enterrer nos vies de grands viveurs. Et depuis lors, adieu à notre belle vie d’antan mouvementée de chevaliers enthousiastes « Ndanane, Samba linguère, » des chaudes nuits de Dakar. Adieu cette époque révolue, où nous mordions la vie à pleines dents sans souci des lendemains. Thione, tu u as toujours œuvré pour nous à fonder un foyer et rentrer dans une autre vie : celle du repentir, de la sagesse et la quête permanente de la ferveur spirituelle. Balla Mar Yacine Meissa, tu nous as tout donné. Qu’Allah t’accorde son Pardon et t’accueille dans son Paradis auprès de votre illustre Guide Khadim Rassoul et préserve tes enfants, ta descendance. Le cœur étreint par le chagrin, je suis fier de t’avoir connu. Je suis triste de te laisser te reposer à présent dans ces lieux du silence. Enfin tu auras droit désormais à un véritable repos, le vrai, après une vie bien remplie en bienfaits. Tu le mérites bien cher ami. Que la terre de Yoff te soit légère. Amen

Merci pour tout « Cops » comme tu aimais m’appeler.

DJIBRIL WAR, wardjibril@yahoo.fr