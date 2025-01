L’Institut Français de Dakar accueillera le samedi 11 janvier prochain, l’humoriste Kerane Oke Mounguengui pour son deuxième one-man show intitulé : "Il était deux fois". Le spectacle initié par la responsable du spectacle, Traoré Maka, s’inscrit dans l’engagement de l’Institut Français à dynamiser la scène culturelle dakaroise tout en mettant en lumière des talents variés.

Dans le cadre de sa programmation culturelle axée sur la promotion de talents émergents et la célébration de la diversité culturelle, l’IFD a choisi de mettre en avant l’humoriste gabonais Kerane Oke Mounguengui, connu sous son nom de scène Mister Keke. En effet, cet artiste, qui est également le fondateur du Dakar Comedy Club, s’est imposé comme une figure montante de l’humour francophone au Sénégal. Par ailleurs, le choix de Mister Keke par l’IFD s’inscrit dans une volonté de valoriser les jeunes talents d’horizons variés et de renforcer les liens culturels entre les communautés artistiques du Sénégal.

Dans cette optique, la responsable du spectacle, Maka Traoré, est revenue sur l’origine de cette initiative. "J’ai découvert Kérane sur les réseaux sociaux. J’avais envie de redonner une place à l’humour à l’Institut Français", a-t-elle expliqué. Elle poursuit : "J’ai d’abord remarqué le Dakar Comedy Club, un collectif d’humoristes qu’il a fondé il y a environ deux ans. Intriguée, j’ai commencé à m’intéresser à son travail et à me renseigner sur ses projets. Ensuite, j’ai pris contact avec lui, et nous avons commencé à collaborer pour développer différentes propositions à présenter à l’Institut Français."

Selon elle, l’objectif serait tout simplement de promouvoir des artistes, qu’ils soient établis ou émergents. Par le passé, des légendes comme Youssou Ndour ont foulé la scène du Théâtre des Verdures. ¨Aujourd’hui, l’objectif est de continuer à soutenir des talents prometteurs, tout en attirant une nouvelle génération de spectateurs, insiste-t-elle. ¨ Bien que Mister keke, ne soit pas sénégalais, son intégration dans la programmation de l’Institut Français illustre une ouverture et une reconnaissance des talents internationaux vivant au Sénégal. ¨Nous voulons mettre en avant toute cette diversité culturelle qui fait la richesse de Dakar ¨, souligne Maka Traoré. Autrement dit, l’une des missions de l’IFD est aussi de mettre en avant les cultures. ¨Bien sûr, la culture française, on est l'Institut français, mais aussi les autres cultures, la culture sénégalaise. Mais on sait aussi très bien qu'au Sénégal, on a plein de nationalités et Kerane vit ici. Donc c'est important aussi de mettre en avant toute cette diversité culturelle et surtout tous ces talents¨, recadre-t-elle.

Mister Keke, un humoriste entre deux cultures

Bien que Gabonais de naissance, Mister Keke revendique ¨une naissance artistique¨ au Sénégal. C’est à Dakar qu’il a pris la décision de se lancer professionnellement dans l’humour, après des débuts marqués par un long travail et une détermination sans faille. Ce parcours est donc couronné par cette collaboration avec l’IFD, une institution culturelle majeure qui l’a choisi pour figurer sur sa scène. L’artiste qui a validé son premier One man show, haut la main au cinéma pathé le 10 août dernier souligne que, ce deuxième One man show aura plus d’énergie. ¨ Ce One man show : Il était deux fois, (…), est quasiment un copier-coller du premier, mais avec plus d'énergie et de nouveaux textes écrits¨, explique Mr Keke, en soulignant que le but de ce deuxième One man show est de faire évader les esprits des spectateurs. ¨Autrement dit de passer un bon moment.

S'agissant du titre, Mr Keke explique qu’avec, ¨Il était deux fois¨, il souhaite s'ouvrir aux spectateurs comme un livre. ¨Je raconte vraiment mon histoire, mon quotidien, ma vie en tant qu'étudiant : le fait d'être venu à Dakar, d'avoir annoncé à mes parents que je voulais devenir humoriste, et les aventures que j'ai partagées avec eux pendant mon enfance. ¨ Toutefois, il évoquera également sa vie sentimentale à savoir, ses relations amoureuses, les déceptions, ses ex, ainsi que ses réflexions sur la paternité. ¨ J'imagine ce que se serait d'avoir un enfant, de partager ma vie avec lui, et comment je me vois évoluer dans ce rôle¨ En outre, Il était deux fois¨, va nous inviter à découvrir l’univers intime et profondément personnel de Mr keke.

Un pari sur l’humour et le stand-up

Dans ce paysage humoristique encore largement dominé par des performances en wolof, Kerane propose une approche différente avec son stand-up francophone. ¨ La scène de l’humour en français se développe de plus en plus, et cela permet de toucher une audience plus variée ¨, rebondit Maka Traoré. En effet, le stand-up, avec son format interactif et spontané, offrira une expérience unique où le public sera à la fois spectateur et protagoniste. Le stand-up de Kerane promet d’après elle, une soirée riche en éclats de rire et en surprises. ¨On a besoin de rire. Amener le rire à l’Institut, c’est essentiel. Avec son humour et sa capacité à engager le public, devrait offrir une performance mémorable, où chacun pourrait être la cible de ses blagues.

Quant à l'humoriste, ce spectacle revêt une importance particulière : ¨Ce que j'attends, c'est avant tout, de livrer une performance de qualité, car c'est la base. Mais surtout, ce spectacle représente une opportunité de relancer ma carrière personnelle. Ces trois dernières années, j'ai consacré toute mon énergie au Comédie Club, qui est aujourd'hui un véritable succès. Maintenant, il est temps pour moi de me recentrer sur ma propre carrière, de m'affirmer en tant qu'humoriste et de poursuivre pleinement cette voie¨, a-t-il confié. Néanmoins, il reste sur le fait que l’humour, est pour lui un livre qu’il écrit pour faire oublier les soucis du quotidien. Ainsi, cette soirée dédiée à l’humour s’annonce comme une expérience culturelle inédite. Entre rires, réflexion et partage, le public aura l’occasion de découvrir un spectacle où la scène vivante prend tout son sens.

Thécia P. NYOMBA EKOMIE