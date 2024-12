Deux élèves d'un centre de formation professionnelle de la banlieue ont été interpellés avant-hier à l'esplanade du Grand Théâtre de Dakar, en marge du grand concert organisé par la maison de production 3D Prod Event. Ils détenaient un pistolet.

Avant-hier dimanche nuit, aux environs de 4 h, les éléments de la brigade de recherches du commissariat d’arrondissement de Rebeuss ont interpellé et conduit, pour association de malfaiteurs et détention illicite d'une arme à feu, deux individus de sexe masculin. Selon nos informations, il s'agit de M. Seydi (âgé de 21 ans) et O. Diène (âgé de 20 ans). Domiciliés à Thiaroye, ils ont déclaré être élèves dans un centre de formation professionnelle.

Ces derniers ont été arrêtés sur l'esplanade du Grand Théâtre de Dakar, en marge du grand concert organisé par la maison de production 3D Prod Event. Les éléments interpellateurs, précisent nos interlocuteurs, ont été alertés par les mouvements suspects des malfaiteurs au moment de la dislocation de la manifestation. La fouille effectuée sur le premier susnommé a permis de découvrir l'arme. Il s’agit d'un vieux pistolet automatique de marque Ruby, de calibre 7.65, avec des plaquettes en bois quadrillées. L'arme fonctionne, mais le chargeur était vide au moment de leur interpellation. Une enquête a été ouverte, précisent nos interlocuteurs.

CHEIKH THIAM