À cause de sa cupidité, Adama Fall s’est retrouvé en taule. Alors qu’il entretenait une belle relation avec le marabout Cheikhouna Diop pour qui il s’occupait de la publicité de ses activités sur les réseaux sociaux, il a tout gâché en lui faisant du chantage. Celui-ci n’ayant pas cédé, Adama Fall investit le réseau social Tik-Tok et lance une campagne pour ternir l’image de Cheikhouna allant jusqu’à l’injurié. Pour le sauver du lynchage de ses disciples, le marabout saisit dame justice et obtient gain de cause.

Adama Fall a échappé de justesse à un lynchage. Pour s’en être pris au marabout Cheikhouna Diop, il a failli être tabassé par ses disciples. Heureusement pour lui, le marabout, qui a une grande notoriété à Touba, a préféré saisir la justice pour régler le différend qui l’oppose à Adama Fall. Dans le passé, les deux hommes entretenaient une relation de confiance et d’affaire.

En effet, Adama Fall était chargé de faire la publicité des activités du marabout sur le réseau social Tik-Tok. Un service qui était gratifiant pour lui. Au bout de quelque temps, la relation entre les deux hommes a tourné au vinaigre. Dominé par sa cupidité, Adama Fall s’est transformé en maître chanteur. Il réclamait diverses sommes d’argent à son collaborateur. Mais le marabout n’a pas cédé. Frustré, le jeune tik-tokeur utilise les grands moyens et balance sur le réseau social, à travers un faux compte, des vidéos où il qualifie le marabout de ‘’charlatan, de vendeur d’illusions et d’imposteur’’. En sus de ces propos calomnieux, il profère des injures contre le marabout.

Pour redorer son image qui a été ternie, Cheikhouna Diop dépose plainte à la cybersécurité pour collecte illicite de données personnelles et injures publiques. Suite à une enquête minutieusement menée, les flics ont procédé à l’arrestation d’Adama Fall. Ce dernier, au terme de sa garde à vue, a été présenté au procureur qui a ordonné son placement sous mandat de dépôt, le 13 avril dernier.

Appelé à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar hier, le comparant a réfuté les faits qui lui sont reprochés. ‘’Je n'ai pas insulté, encore moins injurié le plaignant dans la vidéo’’, a-t-il réfuté. ‘’Je me chargeais de faire la publicité de ses produits et services. Au bout de deux mois, on a décidé de rompre notre collaboration à l'amiable. En effet, j'ai eu un contrat plus alléchant avec une société de la place’’, a expliqué le comparant. Ce dernier soutient mordicus qu’il n’est pas derrière ce faux compte qui a causé préjudice au marabout.

La partie civile n’ayant pas déféré à la convocation, son avocat a pris la parole pour défendre ses intérêts. La robe noire estime que son client a subi un énorme préjudice. À cet effet, il a réclamé la somme de 5 millions F CFA pour le dédommager.

À la suite du parquet qui a requis l’application de la loi, le tribunal, après en avoir délibéré, a reconnu le prévenu Adama Fall coupable. Il a écopé d’une peine de deux ans de prison dont un mois ferme. Il est également contraint d’allouer à la partie civile la somme de 3 millions F CFA en guise de réparation du préjudice causé.

MAGUETTE NDAO