La coalition Benno Bokk Yaakaar bloque l’installation du président du Conseil départemental de Kaolack. Pape Demba Biteye conteste l’élection de Ahmed Youssef Bengelloun, victorieux de ces échéances dans cette ville.

Le Conseil départemental de Kaolack attend toujours l’installation de son président. Si officiellement la coalition And Nawlé And Liguey de Serigne Mboup est sorti victorieuse des urnes, les contestations continuent du coté de Benno Bokk Yaakaar. En effet, le directeur général de la Senelec, Pape Demba Bitèye, conteste l’élection d’Ahmed Youssef Bengelloun. Le candidat de la majorité explique sa position par la présence des bergers allemands de Serigne Mboup, le jour du scrutin, et qui auraient empêché ses militants d’accomplir leur devoir civique. Pour départager les deux partis, le Premier de la Cour d’appel de Kaolack a, dans un circulaire, notifié le sursis à l’installation dudit conseil (…) jusqu’au prononcé de la décision de la Cour sur le recours déposé.

‘’Considérant qu’en dehors des griefs de portée générale relatifs aux faits de violence qui auraient été commis, la solution au contentieux soumis à la Cour de céans exige un recomptage des suffrages dans plusieurs communes : que la Cour va siéger dans les tous prochains jours (semaine du 21 au 24 février 2022)’’, lit-on dans le document, signé par Ousmane Kane. L’ordonnance précise, ainsi, qu’une installation du Président et des membres du Conseil départemental de Kaolack serait prématurée et ne ferait que rajouter aux conjectures. Suffisant pour que le préfet de ce département reporte à une date ultérieure l’installation d’Ahmed Youssef Bengelloun, prévue initialement le 8 février dernier.

Il faut dire cependant que cette décision des autorités n’a pas plu aux militants de la coalition And Nawlé And Ligueye. Ces derniers ont, informe-t-on, manifester leur mécontentement face à ce qu’ils considèrent comme une volonté de détourner leurs suffrages exprimés lors du scrutin du 23 janvier. Plusieurs jeunes ont ainsi été arrêtés par la police. Face à la presse, les responsables de La coalition dirigée par Serigne Mboup ont déploré ces arrestations. Les mis en cause, font-ils savoir, manifestaient contre l’annulation de l’installation de leur candidat à la tête du Conseil département de la ville. Ils estiment d’ailleurs que Pape Demba Biteye doit retirer le recours introduit pour l’intérêt de Kaolack et promettent de manifester prochainement pour contester le report de l’installation de leur candidat. ‘’Si les autorités de Kaolak refusent de confirmer la victoire de Bengelloun, nous serons tous dans la rue pour faire respecter la volonté des Kaolackois’’, avertit Ablaye Gueye, porte-parole de la coalition And Nawlé And Ligueye.

Me Malick Diouf, l’un des conseillers de Bengeloun regrette lui, la notification du report par message WhatsApp, alors que, rappelle-t-il, l’administration est régie par des procédures. Ce, au moment où Cheikh Ibrahima Diallo de Benno Bokk Yaakaar trouve qu’il y a des anomalies qui ont été notées durant ce scrutin. A rappeler que pour les élections départementales de Kaolack 242 396 électeurs ont été inscrits, 121.762 ont été aux urnes.

Dans le classement, la coalition And Nawlé et son candidat Ahmed Youssouf Bengelloun viennent en tête avec 51 252 voix, suivie de celle de BBY dirigée par Pape Mademba Bitèye avec 49 496 voix et celle de Yewwi Askan Wi qui totalise 19.880 voix.