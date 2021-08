Diourbel aura sous peu son palais de Justice. Une mission du ministère de la Justice a séjourné hier dans la capitale du Baol. Elle entend, par cet acte, matérialiser l’annonce faite au mois de décembre dernier par le garde des Sceaux à l’Hémicycle.

Invité de l’émission ‘’Le jour du Seigneur’’ diffusée sur la télévision nationale, le dimanche 25 juillet 2021, Bernard Coly, délégué du procureur de la République près le tribunal d’instance de Guédiawaye, constatait, pour le regretter, les conditions dans lesquelles la justice est rendue dans certaines parties du pays. ‘’Le constat le mieux partagé est que la justice revienne aux principes. Et quels sont les principes ? Il faut que la justice soit rendue dans des lieux dignes de la justice. Et cela ressort même dans notre serment de tout faire en digne et loyal magistrat. Et ce qui rehausse cette dignité, c’est d’avoir de vrais tribunaux où, aussi bien les acteurs seront à l’aise, mais même les justiciables à leur arrivée, seront bien assis, bien accueillis et leur dignité également sera préservée’’, disait le magistrat.

Aussi, regrettait-il, ‘’c’est toujours avec un grand pincement au cœur, en allant au travail le matin, de voir toute cette foule assemblée à la porte du tribunal. Cela ne correspond pas à la dignité et au secret qu’on veut préserver pour chaque justiciable, parce que forcément, surtout quand on parle de tribunal d’instance, on parle de juridiction de proximité. Et qui parle de juridiction de proximité, parle de juridiction au niveau du quartier. Et les gens qui y sont convoqués ne veulent pas que les voisins les voient à la porte du tribunal. Et, pour ce faire, il faudrait qu’on revienne aux principes et qu’on construise des palais dignes de ce nom’’.

Ce constat du délégué du procureur de la République près le tribunal d’instance de Guédiawaye est valable à Diourbel. Cette région est rendue célèbre par le fait que tous les tribunaux d’instance et de grande instance sont logés dans des maisons conventionnées. A Bambey, c’est le garage de la maison qui abrite le tribunal d’instance qui fait office de salle d’audience. A Mbacké, le tribunal d’instance se trouve aussi dans une maison. A Diourbel, les services du tribunal de grande instance sont éparpillés entre le tribunal éponyme et le tribunal d’instance. Dans ces tribunaux, la plupart des personnes qui viennent assister aux audiences correctionnelles ou de flagrants délits qui se tiennent les mardis et jeudis, le font sous un soleil de plomb et sans aucune sécurité, parce que le tribunal de grande instance jouxte la route nationale n°3.

Conscient de tout cela, le garde des Sceaux, Malick Sall, lors de son passage à l’Assemblée nationale, le 3 décembre dernier, annonçait la construction d’un nouveau bâtiment à Diourbel. Une mission du ministère de la Justice a séjourné à Diourbel, à cet effet, hier. Elle s’est rendue à l’ancien palais de Justice, avant un tour à la Division régionale du cadastre.

Dans ce dernier service, il s’agissait, pour les techniciens du ministère de la Justice, de constater ‘’l’existence d’un terrain affecté pour la construction du palais de Justice où seront logés les tribunaux d’instance et de grande instance de Diourbel. Ce terrain se trouve à côté de la maison de feu Baye Sy’’.

‘’Le président a initié un programme d’infrastructures pour la justice. Ce programme sera déroulé à partir du 1er trimestre de 2021 et devrait permettre de résorber le déficit. Dans le lot prioritaire, il est prévu à Diourbel la construction d’un palais de Justice qui va abriter un tribunal de grande instance et un tribunal d’instance. Les départements de Mbacké et de Bambey bénéficieront de nouveaux locaux pour abriter des tribunaux de grande instance’’, annonçait Me Sall en décembre.

Il répondait ainsi à l’interpellation du député Cheikh Abdou Mbacké de Bokk Gis Gis sur le déficit d’infrastructures que connaitrait la région de Diourbel.

Boucar Aliou Diallo