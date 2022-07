Les Grands Moulins de Dakar (GMD), filiale du groupe Seabord, et l’ONG des villageois de Ndeem ont procédé, hier, à la signature d’une convention de partenariat pour la réalisation, à Mbacké Kadior (région de Louga) de deux projets structurants à fort impact de développement durable.

Selon une note parvenue à notre rédaction, le premier projet vise l’appui d’un groupement féminin pour la fabrication et la commercialisation de farine infantile à base de céréales locales. Outre une dotation annuelle en semoule de blé, les GMD apporteront également des conseils dans les bonnes pratiques d’hygiène alimentaire (BPH) de l’atelier géré par le groupement féminin.

Soucieux de la préservation du couvert forestier dans la zone du bassin arachidier, le second projet porte sur l’innovation et la recherche d’un four à pain amélioré permettant de réduire la consommation de bois au niveau des boulangeries implantées en milieu rural. Un laboratoire de recherche a été installé à cet effet dans l’enceinte de l’usine des GMD à Dakar. L’ONG des villageois de Ndem, engagée depuis plus de trente ans dans des actions de développement rural endogène, regroupe aujourd’hui une quinzaine de villages, représentant 8 000 habitants environ.

L’approche systémique et communautaire qu’elle développe, allant de la santé à l’artisanat, en passant par l’éducation, l’accès à l’eau et à l’assainissement, l’épargne/crédit, la transformation alimentaire, l’environnement et l’agroécologie, permet progressivement d’infléchir les dynamiques d’exode rural dans ses zones d’action, autour du village de Ndem ainsi qu’à Mbacké Kadior, dans le cadre de la réhabilitation du site historique de Nguiguiss Bamba.