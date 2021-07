Cent dix-sept élèves. C’est le nombre de personnes qui ont mémorisé le Saint Coran au Daara Ahmed Sahir Lo de Boune, en 2021. Lundi dernier,lors de la cérémonie de fête de fin d’année, Ousmane Camara, conseiller du directeur de cet établissement scolaire, a confié qu’ils ont décidé d’exploiter cette année les compétences des sortants avec de nouvelles filières et non de ne plus les former dans les domaines du commerce et de l’agriculture. Il y en a,selon lui, qui sont dans la médecine et des métiers de l’énergie, et il n’est plus permis de former des enfants uniquement pour qu’ils aillent dans les secteurs primaires. ‘’On a décidé de chercher loin.

C’est pour cela que nous voulons saluer la vision de la direction, à leur tête Mouhamed Niang, qui œuvre aujourd’hui pour queles enfants qui sortent de ce Daara avec leur baccalauréat en poche, puissent aller s’inscrire dans d’autres universités dans des domaines divers. Il faut aujourd’hui que les enfants qui sortent puissent se former dans différents secteurs.

Nous avons aussi des élèves qui font des matières scientifiques. C’est la raison pour laquelle nous sommes en train de réfléchir sur d’autres perspectives pour qu’ils puissent s’inscrire dans d’autres universités. L’Etat doit soutenir ce secteur. D’ailleurs, c’est une demande de nos élèves’’, a renseigné M. Camara. Ils indiquent qu’ils ont besoin d’une superficie de 6 ha pour l’érection d’un grand complexe qui va prendre davantageen compte les besoins de cet établissement scolaire qui compte enson sein des milliers de potaches.