Le Dakar Université club (Duc), en garçons, et l’ASC Ville de Dakar, en filles, vont mettre leur titre en jeu, ce samedi, en finale de la Coupe du maire de Dakar, respectivement face à la Jeanne d’arc et au Duc.

Ce sera la tombée de rideau sur la Coupe du maire de Dakar, ce samedi, en garçons et en filles, au stadium Marius Ndiaye. Chez les hommes, c’est la Jeanne d’arc de Dakar qui va affronter le Dakar Université club (Duc), tenant du titre. Alors que l’ASC Ville de Dakar, vainqueur de la dernière édition, va en découdre avec le Duc, en dames.

JA (H) et Duc (H) joue pour la consolation

La finale masculine de la Coupe du maire de Dakar va mettre aux prises deux équipes qui ont envie de se rattraper par rapport à leur saison plus ou moins décevante. La Jeanne d’arc de Dakar ayant déjà perdu la finale du championnat du National 1 face à l’AS Douanes veut se consoler avec le trophée de l’édile de la municipalité de Dakar. Déjà vainqueur de quatre éditions, la Vieille Dame vise un 5e sacre. Selon Anthioumane Ly, coach adjoint de la JA, le staff a axé son travail sur la remobilisation des troupes, notamment l’aspect mental après la désillusion en finale. ‘’Ce qui est important de préparer notre équipe et mettre nos joueurs dans des conditions de pouvoir venir au match avec une bonne sérénité, un bon mental et pouvoir gagner le match.’’

D’autre part, le technicien a indiqué que la finale perdue pourrait constituer ‘’une source de motivation’’ pour ses joueurs. Même s’il a admis que l’adversaire est un sacré client, malgré les trois victoires de son équipe (deux défaites) en cinq oppositions, cette saison. ‘’Le Dakar Université club est une équipe très coriace, qui fait très peur généralement, parce que ces dernières années, quand on parle du championnat chez les garçons, on ne parle que du Duc et de la Douane.’’ Quel que soit le calibre de l’équipe d’en face, a-t-il dit, ‘’il ne faut pas se fixer de limite’’.

Pour sa part, le coach du Dakar Université club (5e fois vainqueur du tournoi) se réjouit déjà d’avoir atteint la finale. Car, a-t-il admis, ‘’on ne nous attendait pas à ce niveau de la compétition’’. Le manque d’expérience de ses joueurs a eu un impact sur le parcours timide du club estudiantin cette saison. Pour Parfait Adjuvon, il est inutile de se mettre la pression, car, dit-il, son équipe a moins à perdre que l’adversaire ‘’qui a mis beaucoup de moyens’’. D’ailleurs, selon lui, la JA est favorite dans cette rencontre. ‘’C’est une équipe qui part avec la faveur des pronostics. C’est normal, vu la qualité de leurs joueurs. On joue contre une équipe qui fait partie des trois meilleures de la saison. Ils sont vice-champions.’’

Néanmoins, les Etudiants ne comptent pas se présenter en victimes expiatoires. ‘’Notre objectif c’est de gagner, nous faire plaisir et à nos parents, nos supporters. On va essayer de terminer la saison en beauté en remportant le trophée. On y croit. Tout peut arriver dans une finale. Il faut rester constant dans l’effort et dans le jeu.’’

Face au Duc (F), ASCVD (F) vise le triplé

L’ASC Ville de Dakar veut faire la razzia dans le basket féminin. Après le championnat du National 1 et la Coupe de la Ligue de Dakar, les filles du coach Ousmane Diallo visent la Coupe du maire de Dakar pour le triplé cette saison. Tenant du titre, l’ASCVD veut conserver le trophée pour un 4e sacre dans cette compétition. Pour cela, le club de la municipalité doit surmonter l’obstacle du Dakar Université club (Duc), qu’elle a déjà battu en finale du National 1 féminin.

Les deux équipes avaient joué la finale de la dernière édition remportée par ASCVD. Selon le coach Diallo, il ne faut pas ‘’sous-estimer’’ le Duc. ‘’Le Duc est une grande équipe, un grand club. Ce qui est important c’est de travailler en équipe. Nous insistons beaucoup sur le plan collectif.’’ Même si l’entraineur est confiant pour ses joueuses, il a fait savoir que les deux équipes partent sur du ‘’50/50’’. ‘’C’est une autre finale, donc il faut venir avec une autre mentalité et jouer jusqu’au bout pour la gagne.’’

Ayant perdu la finale du championnat et celle de la Coupe du maire l’année dernière, les Etudiantes devraient nourrir un sentiment de revanche. Le coach Malick Goudiaby a assuré que ses joueuses sont ‘’sont très motivées pour aller challenger Ville de Dakar’’ et remporter le 16e titre du club dans ce tournoi. Selon lui, son équipe a manqué d’efficacité offensive lors de la finale du N1. Il s’est réjoui, néanmoins, de la prestation défensive de ses joueuses qui ont réussi à contenir l’adversaire à 41 points. Il a souligné le travail ‘’psychologique et mental’’ effectué avec les joueuses et les corrections offensives réalisées. Il est convaincu que ce samedi ‘’ce sera un autre match et une autre finale’’.

