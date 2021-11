TROIS QUESTIONS AU DOCTEUR AMADOU DOUCOURE, DIRECTEUR DE LA SANTE DE LA MERE ET DE L’ENFANT ‘‘Il y a beaucoup plus d’avantages à vacciner les femmes enceintes contre la Covid-19 que…’’ Est-ce que le retard dans la prise de décision pour la vaccination des femmes enceintes n’a pas impacté la hausse de la mortalité maternelle ? L’une des stratégies efficaces pour prévenir la maladie à Covid-19, c’est la vaccination. Maintenant, la vaccination est un produit qu’on administre à une personne pour développer des anticorps. En plus de cela, la Covid-19 est une nouvelle maladie. Donc, il fallait avoir des données évidentes par rapport à la vaccination, pour pouvoir donner des recommandations fortes pour la vaccination des femmes enceintes. C’est de cette façon que le Sénégal a abordé la question. Aujourd’hui, à travers des études qui ont été faites aux Etats-Unis, en France, partout dans le monde, le ministère de la Santé, en collaboration avec l’association des gynécologues obstétriciens, a étudié les bénéfices, les avantages et les risques par rapport à la vaccination chez la femme enceinte. D’un commun accord, nous avons trouvé qu’il y a beaucoup plus d’avantages à vacciner les femmes enceintes contre la Covid-19 que de ne pas les vacciner. Parce que cela pourra prévenir les formes graves et les décès maternels, et les morts fœtales in-utérines. En se faisant vacciner, la femme enceinte se protège elle-même et transmet même des anticorps contre le virus à son fœtus. Certaines femmes doutent du vaccin ou refusent de se faire vacciner. Quels sont les risques encourus ? La stratégie la plus efficace est le vaccin contre la Covid-19. Maintenant, il y a toujours des personnes qui seront contre la vaccination et qui véhiculent des messages. En tant qu’agent de santé, je vous dis que les femmes enceintes qui sont vaccinées contre la Covid-19, même si elles développent la maladie, ne vont pas faire la forme grave. Cela veut dire que les femmes doivent savoir qu’on est là pour elles. Elles doivent tout faire pour être vaccinées. Le fait de ne pas se vacciner à la Covid-19 leur entraine des complications, non seulement pour elles, mais également pour leurs enfants. Je conseille à toutes les femmes enceintes d’aller se faire vacciner. Le vaccin n’est pas nocif. Les femmes enceintes qui présentent des comorbidités (surpoids, hypertension, diabète…) ont un risque accru de développer une forme sévère de Covid-19, notamment au cours du 3e trimestre de grossesse. Pour le bébé, les études récentes suggèrent que la vaccination durant la grossesse ne provoque pas de lésions placentaires, n’augmente pas le risque de fausse couche et n’est pas associée à des complications pour le nouveau-né. Les données montrent, également, que la vaccination durant la grossesse n’augmente pas le risque de complications durant la grossesse, ni l’accouchement et que les vaccins protègent efficacement les femmes enceintes contre l’infection par le virus. Par conséquent, les vaccins administrés durant la grossesse sont considérés comme sûrs pour les femmes enceintes et leur bébé. Certaines femmes pensent que l’ARN messager pénètre aussi dans les cellules du bébé. C’est pourquoi elles doutent à se faire vacciner. Mais non, tel n’est pas le cas. Les composants du vaccin restent, pour la très grande majorité, localisés au niveau de la zone d’injection, puis sont rapidement dégradés par notre corps après injection. Le passage de la barrière placentaire n’est donc pas attendu et des conséquences sur le bébé à long terme sont, par conséquent, très peu probables. Quelle est la cause de cet accroissement du taux de mortalité ? Les déterminants des décès maternels existaient déjà, même avant la Covid-19. Ce sont les hémorragies, les complications, l'éclampsie. Mais force est de constater aujourd’hui qu’avec la troisième vague, on a noté beaucoup de décès chez les femmes enceintes. Cela est dû à a virulence du virus, mais aussi au fait que certaines femmes n’étaient pas vaccinées. Mais dès l’instant qu’on a repris la vaccination et que les femmes acceptent d’être vaccinées, la tendance a été renversée. En dépit des efforts substantiels consentis par le pays, l’équité dans l’accès aux soins continus est toujours préoccupante. Il y a aussi des majeurs, notamment le recrutement, la rétention et la fidélisation des spécialistes dans les zones périphériques et éloignées. Dans un contexte où on parle de couverture sanitaire universelle qui veut dire des soins de qualité par tous, il nous faut des spécialistes, au niveau des régions. Il y a, aussi, l’effectivité de la fonctionnalité des blocs qui sont au niveau des centres de santé. A ce jour, nous avons 22 blocs opératoires fermés sur les 29 que compte le Sénégal. La mobilisation effective des fonds destinés à l’achat de produits contraceptifs, la continuité des services prénataux en période Covid-19. Nous sommes en pleine pandémie et ce n’est pas évident, pour la continuité des services, il nous faut encore beaucoup de tact, améliorer la communication pour que les femmes continuent à fréquenter les structures sanitaires.