Plainte à la Cour pénale internationale (CPI) contre le président sénégalais Macky Sall, le ministre Antoine Diome, le général Moussa Fall ainsi que 109 autres personnes. L’avocat d’Ousmane Sonko, Juan Branco, les accuse de ‘’crimes contre l’humanité’’ commis entre les mois de mars 2021 et de juin 2023.

Juan Branco a mis sa menace à exécution. L’avocat d’Ousmane Sonko a déposé, hier, une plainte à la Cour pénale internationale (CPI) contre le président sénégalais Macky Sall, le ministre Antoine Diome, le général Moussa Fall ainsi que 109 autres personnes. Le docteur en droit a apporté des éléments de ‘’preuve’’ relatifs à la commission de ‘’crimes contre l’humanité’’ au Sénégal, ‘’commis dans le cadre d’une attaque généralisée et systématique contre une population civile’’.

Parmi ses preuves, il y a des images qu’il a projetées lors de sa conférence de presse d’hier et jointes dans sa plainte. Un argumentaire juridique détaillé qu’il a laissé en accès libre, pour démontrer le seuil de gravité.

‘’Nous vous prions d’ouvrir sans délai un examen préliminaire concernant la situation du Sénégal, premier pays à avoir déposé ses instruments de ratification du Statut de Rome, dans la perspective d’une saisine de la chambre préliminaire aux fins d’ouverture d’une enquête au titre des articles 13.c) et 15 du Statut de Rome’’, a écrit l’avocat à la Cour d’appel de Paris au procureur de la CPI.

‘’Monsieur Macky Sall, président de l’État du Sénégal, son ministre de l’intérieur Antoine Félix Diome et le haut commandant à la gendarmerie ont, avec l’aide de 109 autres personnes identifiées, ordonné, supervisé et fait exécuter, de façon organisée, planifiée, méthodique et massive, des violences à des fins politiques contre des manifestants désarmés, des militants, des journalistes, des avocats, mais aussi de simples citoyens depuis le mois de mars 2021, faisant plusieurs milliers de victimes’’, dénonce-t-il.

D’après Juan Branco, les partisans du mouvement politique Pastef et de la coalition d’opposition Yewwi Askan Wi ont été en particulier ciblés, en commettant les ‘’crimes’’ de ‘’meurtre’’, emprisonnement et privations de liberté, en ‘’violation’’ des dispositions fondamentales du droit international, torture, persécution et disparition forcée (article 7.a, 7.e, 7.f, 7.h et 7.i du Statut de Rome).

‘’Volonté de M. Sall d’effectuer un troisième mandat’’

Pour l’avocat, cela a été fait dans le but de se perpétuer au pouvoir à tout prix et d’éviter une transition démocratique pourtant exigée par les dispositions constitutionnelles du pays, en particulier de son article 27. Il s’insurge du fait que ‘’ces violences politiques’’ ont été ‘’affichées et assumées, amenant notamment à la commission d’actes de barbarie particulièrement insupportables’’ contre des mineurs, utilisés comme boucliers humains, l’exposition dans l’espace public d’actes de torture contre des opposants politiques, l’’’assassinat’’, la mutilation et l’arrestation arbitraire’’ de nombreux manifestants.

Pour Juan Branco, les membres du gouvernement se sont inscrits dans un cadre plus général d’intimidation et d’élimination par tous moyens des opposants politiques au pouvoir en place, par le truchement notamment de procédures judiciaires instrumentales amenant à leur arrestation, leur exil ou leur inéligibilité ; de ‘’détournement’’ de dispositions législatives aux fins d’obstruction de l’action de forces politiques, de médias d’opposition ; de persécution de membres de la société civile, d’avocats, de médecins et enfin d’entrave à l’exercice des droits fondamentaux des citoyens sénégalais.

‘’Ces crimes ont eu pour vocation d’empêcher les populations sénégalaises, et en particulier les militants du Pastef de la coalition d’opposition Yewwi Askan Wi, d’exprimer leur opposition à la volonté de M. Sall d’effectuer un troisième mandat et de se voir représentés dans l’espace politique sénégalais. Ils ont été mis en œuvre de façon intentionnelle et ciblée’’, a-t-il soutenu.

BABACAR SY SEYE