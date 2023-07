Défenseurs de Karim Wade

‘’Depuis quelques jours, une franche partie de l'opposition, malintentionnée, véhicule des informations selon lesquelles Karim Meissa Wade doit de l'argent au contribuable sénégalais pour un montant de 138 milliards F CFA’’, relève-t-on dans un communiqué signé par les défenseurs de Wade fils. Ils déclarent que cette information est mensongère et est juste destinée à décrédibiliser sa candidature.

‘’Le président Karim Wade a toujours été victime de sa qualité de fils du président Abdoulaye Wade. Ainsi, à la fin du régime de son père, il a subi un acharnement inédit de la part des opposants de son père qui, obnubilés par le pouvoir, ont fabriqué toutes sortes de mensonges à son encontre. Un patrimoine immense lui a été attribué à tort’’, accusent-ils.

Ils ont par ailleurs rappelé les conditions de son arrestation et son jugement par la Cour de l'enrichissement illicite (Crei). Ils précisent que ‘’le lundi 23 mars 2015, à l'issue d'un procès qui a duré deux ans et demi, il a été condamné à six ans de prison et à payer une amende de 138 milliards. Donc, aucune malversation, aucun détournement n'a été retenu contre lui. Il a également gardé intacts ses droits civils, civiques et politiques, comme l'affirmait le ministre de la Justice de l'époque, Me Sidiki Kaba. Malgré la condamnation, la cour spéciale a écarté l'interdiction de l'exercice des droits civiques, civils et de famille prévus par l'article 34 du Code pénal’’. Ils ont rappelé les appréciations d’organisations internationales, dont les Nations Unies, suite à la condamnation de Wade fils.