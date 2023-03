TROIS QUESTIONS À DR MAMADOU NDIAYE, EXPERT EN SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS À LA FAO ‘’La filière ostréicole est porteuse d’emplois’’ Comment se porte la filière ostréicole sénégalaise ? La filière ostréicole au Sénégal est une vieille pratique qui se fait dans la région naturelle de la Casamance, dans le delta du Saloum et de plus en plus dans la région du Gandiolais, au Nord. Il y a une production naturelle faite de cueillette. Les acteurs ne font pas d’efforts pour la croissance de l’huître et se limitent à la cueillette. Depuis l’ouverture de la brèche, une ostréiculture de fait est faite dans la Gandiolais. Des naissains sont récupérés et élevés dans des conditions particulières jusqu’à atteindre une taille qui peut autoriser l’exploitation. Cette filière est en pleine expansion et si l’accompagnement qui est en train d’être mis en place par la FAO et le soutien de STDF, de fonds pour l’application des normes et développement du commerce arrive à terme, le Sénégal pourra disposer d’un système de sécurité sanitaire des huîtres qui autorise ces produits à intégrer tous les marchés. C’est une filière porteuse d’emplois. À l’heure où nous parlons, il est estimé autour de 15 000 femmes qui travaillent dans le secteur des huîtres. Quel apport nutritionnel apportent les huîtres ? Les coquillages et l’huître en particulier peuvent être considérés comme des trésors au plan nutritionnel. Ils sont délicieux et très riches en vitamines, oligoéléments, protéines. Le peu de gras qu’ils contiennent est constitué d’omégas 3 qui permettent qui contribue à abaisser le mauvais cholestérol. Quel est le potentiel économique de l’ostréiculture pour le Sénégal ? S’ils sont présentés dans les bons marchés, les produits ostréicoles sont très rémunérateurs (les hôtels locaux, l’exportation). Le renforcement de la filière coquillage au Sénégal à travers la mise aux normes sanitaires et phytosanitaires afin de promouvoir la sécurité sanitaire des coquillages et leur accès au marché régional et international financé par le Fonds pour l’application des normes et le développement du commerce (STDF) pour 2022-2025, appui la filière pour que ces produits soient enfin certifiés. Le volet contrôle officiel est le développement des plans de surveillance. On va aller dans les zones ostréicoles, faire des prélèvements sur l’eau, mesurer les niveaux de contamination microbiologique et chimique afin de cartographier et classifier les zones en fonction du niveau de risques. Cela ouvre les marchés internationaux et les produits pourront être commercialisés à l’état vivant, beaucoup plus chers que lorsqu’ils sont transformés. L’objectif, à terme, est d’exporter 10 % de la production locale sur le marché régional, 10 % sur le marché international. Il vise aussi l’accompagnement de 70 % des opérateurs et des membres de GIE et le renforcement des capacités de 80 % des cadres des services centraux.