La visite du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko en Chine ne cesse de faire réagir les acteurs économiques. Pour Mouhamadou Bassirou Pouye, secrétaire général africain du Conseil d’affaires Chine-Afrique de Yiwu, ce déplacement officiel est une « opportunité historique » pour redessiner les contours de la coopération entre le Sénégal et la Chine. Il revient, dans cet entretien, sur les attentes concrètes de la Chambre de commerce, les secteurs porteurs, et les actions à venir pour transformer les ambitions en résultats tangibles.

Comment percevez-vous l’importance de cette visite pour les relations bilatérales entre le Sénégal et la Chine, notamment dans le contexte du nouveau gouvernement sénégalais ?

La visite du Premier ministre Ousmane Sonko en Chine marque une étape majeure dans le raffermissement des relations bilatérales entre les deux pays. Elle est d’autant plus symbolique qu’elle intervient dans un contexte de changement de paradigme au Sénégal. Ce déplacement officiel montre l’engagement clair du nouveau gouvernement à approfondir une coopération fondée sur la réciprocité, le respect mutuel et le développement durable. Nous saluons particulièrement l’accent mis sur des secteurs vitaux comme les infrastructures, la santé, l’éducation ou l’économie productive

Quelles sont les attentes de la Chambre de Commerce Chine-Afrique de Yiwu concernant les retombées économiques et commerciales de cette visite ?

Nous anticipons une intensification des flux commerciaux entre Yiwu — hub logistique mondial — et le Sénégal. Cela inclut l’augmentation des volumes d’import-export, mais aussi la facilitation de partenariats concrets entre entreprises des deux pays. Notre Chambre souhaite également élargir la coopération au-delà des biens de consommation traditionnels, vers des domaines stratégiques tels que l’agriculture, les énergies renouvelables ou les infrastructures.

Dans quels secteurs spécifiques identifiez-vous les plus grandes opportunités de coopération économique et commerciale entre le Sénégal et la Chine suite à cette visite ?

Les opportunités sont particulièrement prometteuses dans les infrastructures et le BTP, l’énergie et les mines, l’agriculture et l’agro-industrie, mais aussi le numérique, la santé, le tourisme et les industries manufacturières. Ce sont des secteurs clés du Plan Sénégal 2050, et ils correspondent parfaitement aux domaines d’expertise et d’investissement prioritaires pour la Chine.

La Chambre de Commerce de Yiwu envisage-t-elle de faciliter de nouveaux partenariats ou investissements chinois au Sénégal à l’issue de cette rencontre ?

Absolument. Nous prévoyons de faciliter des investissements directs chinois au Sénégal, notamment dans l’industrie agroalimentaire, les énergies vertes, les infrastructures numériques et les zones économiques spéciales. Nous travaillons avec nos partenaires pour créer un environnement propice aux joint-ventures, aux transferts de technologie, mais aussi à l’implantation de structures industrielles créatrices d’emplois sur le sol sénégalais.

Comment cette visite pourrait-elle impacter les échanges commerciaux entre Yiwu et le Sénégal ?

Yiwu est le plus grand marché de gros du monde, avec plus de 3 000 commerçants africains sur place. La visite du Premier ministre va incontestablement redynamiser les échanges bilatéraux. Nous espérons que des mesures seront prises pour optimiser les circuits logistiques, réduire les coûts de transport, et améliorer les procédures douanières. Une telle dynamique pourrait renforcer considérablement la compétitivité des produits sénégalais en Chine et vice versa.

Quelles mesures pourraient être prises pour renforcer la participation des entreprises sénégalaises aux initiatives chinoises comme la "Nouvelle Route de la Soie" ?

Il est essentiel de développer des mécanismes d’intégration des PME sénégalaises dans la chaîne de valeur des projets liés à la Belt and Road Initiative. Cela pourrait passer par la création de corridors économiques ciblés, des zones franches conjointes, ou encore par le développement de plateformes de commerce électronique en lien avec la Digital Silk Road. Le numérique est un levier puissant, et notre Chambre veut y faire jouer un rôle majeur aux entreprises sénégalaises.

Quelles sont vos projections à long terme pour les relations économiques et commerciales entre le Sénégal et la Chine après cette visite ?

Nous anticipons une intensification durable des relations. La Chine, fidèle à sa politique de développement partagé, continuera de soutenir le Sénégal dans ses projets d’infrastructures, d’industrialisation, et de renforcement des capacités productives. À moyen et long terme, nous pensons que le Sénégal pourrait devenir un hub sous-régional dans le cadre des échanges sino-africains, en particulier grâce à des accords stratégiques avec Yiwu.

La Chambre de Commerce de Yiwu prévoit-elle des actions de suivi spécifiques après le départ du Premier ministre Sonko ?

Oui. Nous allons organiser des missions commerciales réciproques, initier des rencontres B2B ciblées, et proposer des programmes de formation pour les entrepreneurs. Nous travaillerons aussi à formaliser des accords de jumelage avec des chambres de commerce sénégalaises et à créer des mécanismes de médiation commerciale pour sécuriser les partenariats. Notre objectif est d’assurer que les engagements pris pendant la visite deviennent des projets tangibles et durables.

