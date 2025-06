Le Jaraaf de Dakar est redevenu leader du championnat grâce à sa victoire, hier, face à Guédiawaye FC (1-0). Les Médinois ont profité de la défaite de l’US Gorée, battue la veille par la Linguère de Saint-Louis (0-1).

L’US Gorée a encore laissé passer l’occasion de consolider sa première place. Les Insulaires ont concédé une défaite à domicile lors de la réception de la Linguère de Saint-Louis (0-1), ce samedi. L’unique but de la rencontre a été inscrit par Boubacar Fall (59e, 0-1). Les Saint-Louisiens remontent à la cinquième place, avec 39 points. Par contre, Gorée (47e, +9) est reléguée à la deuxième place.

Devant recevoir Guédiawaye FC (10e, 33 pts), ce dimanche, le Jaraaf de Dakar n’a pas raté cette opportunité de reprendre les rênes du championnat. Les hommes de Malick Daf ont pris le dessus sur les Crabes de Guédiawaye, sur le score d’un but à zéro, au stade municipal de Ngor. Les Médinois ont dû faire preuve de patience avant d’arracher les trois points dans les ultimes instants de la rencontre. GFC a tenu tête aux Vert et Blanc pendant tout le temps réglementaire avant de céder à la troisième minute du temps additionnel. C’est Adama Wade qui a libéré toute la Médina en trouvant le chemin des filets et en hissant le Jaraaf (1e, 44 pts, +13) à la première place.

L’Union sportive de Ouakam reste à la troisième place, avec 44 points. Mais les Requins n’ont pas profité de la défaite de l’US Gorée pour réduire l’écart à une longueur des deux premières équipes en tête du peloton. Les Ouakamois n’ont pu obtenir que le point du nul sur la pelouse de l’AS Pikine (1-1). Les protégés de Moussa Diatta peuvent nourrir des regrets pour n’avoir pas pu conserver leur avantage après l’ouverture du score par Abdoul Cissé (45e +12), sur penalty, dans les arrêts de jeu de la première période. Ibrahima Dieng (79e, 1-1) a égalisé pour les Pikinois, qui reculent d’un rang (7e, 38 pts).

Jamono Fatick et Oslo gagnent enfin

En ouverture de la 27e journée, ce samedi, Dakar Sacré-Cœur (9e, 35 pts) a étrillé Ajel de Rufisque (6e, 39 pts), sur le score de trois buts à zéro. Grâce à ce résultat, les Académiciens de la Sicap ont officialisé leur maintien en Ligue 1. À trois matchs du terme (neuf points en jeu), ils comptent dix points d’avance sur le premier relégable. Ça va mal pour Ajel de Rufisque, qui touche le fond après avoir enchaîné cinq matchs nuls d’affilée. L’autre formation rufisquoise, Teungueth FC (12e, 29 pts), a été contrainte au partage du point du nul (1-1) par le Casa Sports (11e, 31 pts), samedi dernier.

En bas du classement, Jamono Fatick (15e, 25 pts) et Oslo FA (16e, 25 pts) ont enfin retrouvé le chemin du succès. À trois journées de la fin du championnat, ce résultat redonne une lueur d’espoir aux deux équipes dans la course contre la relégation. Le club de Fatick, qui n’a plus gagné depuis six journées (trois défaites et trois nuls), a obtenu les trois points lors de la réception de la Sonacos de Diourbel (13e, 29 pts), sur le score de deux buts à un. Marcel Bakhoum (68e, 1-1), sur penalty, et Fodé Camara (79e, 2-1) ont permis à Jamono Fatick de remporter sa première victoire depuis près de deux mois. Quant à Oslo, il a mis fin à près de cinq mois sans remporter le moindre match (dix défaites et cinq nuls en quinze rencontres).

La Sonacos de Diourbel concède une défaite qui pourrait compliquer sa situation. Avec quatre points seulement d’avance sur la zone rouge, les Huiliers sont obligés de prendre le maximum de points pour éviter une mauvaise surprise en fin de saison. C’est dans le même cas de figure que se trouve l’ASC HLM (14e, 29 pts), qui a été tenue en échec (0-0) par WallyDaan (4e, 40 pts), ce dimanche.

RESULTATS Ligue 1 US Gorée - Linguère 0-1

Teungueth FC - Casa Sports 1-1

Dakar Sacré-Cœur - Ajel 3-0

Génération Foot - Oslo 0-1

Jaraaf - Guédiawaye FC 1-0

AS Pikine - US Ouakam 1-1

ASC HLM - WallyDaan 0-0

Jamono Fatick - Sonacos 2-1 Ligue 2 - 27e journée Thiès FC - ASC Saloum 0-2

Essamaye - Duc 1-1

AS Kaffrine - Ndiambour 1-2

AS Douanes - Amitié FC 0-0

ASC Camberène - Stade de Mbour 0-0

RS Yoff - Étoile Lusitana 0-1 Lundi Stade municipal HLM

17h Niary Tally - AS Bambey Mercredi 18 juin Stade Caroline Faye

17h Diambars - Cneps Excellence

LOUIS GEORGES DIATTA